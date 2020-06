Viernheim.Die Stadtverwaltung hat einen neuen Zebrastreifen über die Kirschenstraße in Richtung Waldfriedhof kurz hinter der Kreuzung an der Oberlück angelegt. Dieser soll laut einer Pressemitteilung „nun für zusätzliche Sicherheit beim Überqueren der Straße“ sorgen.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, hatte eine Bürgerin den Ersten Stadtrat Bastian Kempf vor Kurzem um eine „Querungshilfe“ an der Stelle gebeten. Kempf überprüfte daraufhin gemeinsam mit dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung die Gegebenheiten vor Ort. Die Straße führt durch ein Wohngebiet, in dem viele Familien leben. Durch das neu entstandene Wohngebiet „Kirschgarten“ der Baugenossenschaft kamen dort etliche Familien dazu. Außerdem gibt es in der Nähe des neuen Zebrastreifens einen Kindergarten. „Hier ist viel Fußgängerverkehr“, erklärt Kempf, „da mussten wir nicht lange überlegen und haben die Anregung kurzerhand umgesetzt“. Dies sei allerdings nicht bei allen Anfragen so kurzfristig möglich. Die in der Kirschenstraße notwendigen Arbeiten führte der Stadtbetrieb aus. red

