„Sie waren kompromisslos“

Viernheim.Die Umsetzerin, die Texterin, die Netzwerkerin, die Unbequeme – mit diesen Attributen werden Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel versehen. Den vier „Müttern des Grundgesetzes“ ist eine Ausstellung gewidmet, die derzeit im Familienbildungswerk zu sehen ist. Sie wird zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes, aber auch anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Gleichstellungsbüro Viernheim“ gezeigt.

„Vor hundert Jahren durften Frauen das erste Mal wählen gehen“, erinnert die Viernheimer Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich daran, dass Männer und Frauen lange nicht die gleichen Rechte und Pflichten hatten. Erst 30 Jahre später sei die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert worden.

Im Familienbildungswerk führt Christine Klein an den verschiedenen Schautafeln vorbei. Die Bensheimerin ist nicht nur Vorsitzende des Vereins Frauenhaus Bergstraße, sondern vor allem Helene-Weber-Preisträgerin. Der Preis wird vergeben an Frauen, die sich in der lokalen Politik für Frauenrechte einsetzen. Klein stellt die vier „Mütter des Grundgesetzes“ vor und beleuchtet deren beruflichen und privaten Werdegang mit allen Schwierigkeiten.

So wäre den Frauen der Weg in die Politik fast verwehrt geblieben. „Das Gehirn einer Frau ist zu klein für komplexe politische Themen…“, nennt Klein ein Argument, das Anfang des vergangenen Jahrhunderts noch vorgebracht wurde. Da können die Frauen, die die Ausstellung besuchen, nur mit dem Kopf schütteln. „Jede der vier Frauen hatte andere frauenpolitische Schwerpunkte“, berichtet Klein. Alle vier zeichneten aber ähnliche Eigenschaften aus: Beharrlichkeit, Kompromisslosigkeit, unbedingter Wille. So hätten sie es geschafft, dass Artikel 3, Absatz 2 ins Grundgesetzes aufgenommen wurde: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“.

Die „Mütter des Grundgesetzes“ hatten die fehlende Gleichberechtigung oft selbst erfahren müssen – als Frauen nicht für ihren Beruf zugelassen wurden oder aus dem Job entlassen wurden. Die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ geht auf Elisabeth Selbert zurück. Sie bekam Unterstützung von Frauen aus ganz Deutschland. „Sie hat eine Postkartenaktion gestartet, und in kurzer Zeit kam waschkörbeweise die Post zurück“, berichtet Christine Klein vom Eifer der „Texterin“.

Alle vier Frauen hätten sich für den Absatz eingesetzt, der die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen bestimmt. „Vieles geschafft, aber noch viel zu tun“, zitiert Maria Lauxen-Ulbrich aus der Ansprache der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht anlässlich des Bürgerempfangs, bei dem die Ausstellung erstmals zu sehen war. Denn noch immer sei Gleichberechtigung nicht in allen Lebensbereichen umgesetzt.

Die Ausstellung ist im FBW noch bis 24. Januar geöffnet, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs bis 14 Uhr, sowie dienstags und donnerstag auch von 16 bis 18 Uhr. Anschließend ist sie vom 27. Januar bis 7. Februar in der Friedrich-Fröbel-Schule, vom 10. bis 14. Februar in der Albertus-Magnus-Schule und vom 17. Februar bis 6. März im Lernmobil zu sehen.

