Sieben Platzierungen bei Besten

Viernheim.Fünf Nachwuchsleichtathletinnen des TSV Amicitia sind in der vergangenen Saison in die deutsche Spitze gelaufen. Besonders Annika Leineweber sticht dabei heraus. Die Langstrecklerin kann sich auch mit vier Jahre älteren Athletinnen messen. Die 15-Jährige taucht fünfmal in der Bestenliste auf. Über 3000 Meter zeigte Leineweber ihre Stärke. In der W15 ist sie mit ihrer Zeit von 10:41,20 Minuten die Zehntschnellste in diesem Jahr. Ihre gute Leistung zeigt sich auch dadurch, dass Leineweber auch zu den besten 40 unter 18-jährigen über 3000 Meter zählt.

Aber auch auf der Straße ist Leineweber schnell. Die fünf Kilometer lief sie in 19:33 Minuten, was Platz 20 in der Liste der W15 bedeutet. Über die doppelte Distanz sicherte sich die junge Läuferin Platz 14 in der Bestenliste der Jugend U18. Mit ihrer Zeit von 39:51 Minuten schaffte es Leineweber sogar, in die Bestenliste der U20 aufgenommen zu werden. Als 34. ließ sie viele ältere Athletinnen hinter sich. Der hessische Leichtathletik-Verband lud die 15-Jährige aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen bereits das zweite Jahr in den Landeskader ein.

Eingeladen in Landeskader

Emilie Meier wurde ebenfalls erneut in die Förderung des Verbandes berufen. Die 16-Jährige verbesserte sich in diesem Jahr auf 12,19 Sekunden über 100 Meter. Damit gehört sie zu den 25 schnellsten Sprinterinnen der Jugend U18.

Zusammen mit Lilly Breunig, Chantal Schramm und Kira Hambücher lief Meier die zwölftschnellste Zeit einer 4-mal-100-Meter-Staffel in ihrer Altersklasse. In 48,61 Sekunden verbesserten sie zudem den Viernheimer Stadtrekord um über eine Sekunde. Die Leistungen aus dem Sommer motivieren die Sportlerinnen für die kommende Hallensaison. Alle wollen sich noch weiter verbessern, um weiter zu den besten Deutschlands zu zählen. cm

