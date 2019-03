Siedler machen Vereinsheim dicht

Viernheim.Die Viernheimer Siedler können einmal mehr auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das zeigte die Rückschau des ersten Vorsitzenden Werner Rink im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Dabei wurde aber auch der Blick nach vorne gerichtet und erste Termine bekannt gegeben. Außerdem beschlossen die Siedler einstimmig den Einbau neuer Fenster im Vereinsheim. „Dort zieht es derzeit nämlich ziemlich stark rein“, begründete Rink die notwendige Investition.

Der Siedler-Chef konnte bei seiner Begrüßung im Siedlerkeller mit Stolz auch ein Lob des Landes- und Regionalverbandes Wohneigentum wiederholen. Die Viernheimer Siedlergemeinschaft sei im südlichsten Zipfel Hessens eine Vorzeigegemeinschaft geworden, die derzeit eine Vorbildfunktion einnimmt. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Langeweile dürfte im Vorstand und bei den zahlreichen Helfern der Siedlergemeinschaft nicht aufkommen, was ein Blick in den Kalender verrät. 2018 war wieder viel Engagement gefragt, es wurde aber auch gefeiert und das Vereinsleben gepflegt. Im Mittelpunkt stand natürlich wieder das traditionelle Siedlerfest. Viernheims älteste Veranstaltung dieser Art hat in den vergangenen Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen und ist wieder ein beliebter Treffpunkt, nicht nur für die Bewohner der Siedlung. „Wir machen uns die Arbeit nicht um die Kasse zu füllen. Es ist ein Volksfest, das sich jeder Viernheimer leisten können sollte“, begründete Rink die zivile Preisgestaltung.

Weitere Aktivitäten waren die Teilnahme am Fastnachtsumzug, wobei man als beste Zugnummer ausgezeichnet wurde, der Frühjahrsausflug nach Rüdesheim und im Herbst die fünfstündige Fahrt mit dem Nostalgiezug der OEG durch Mannheim und die Kurpfalz. „Es war schon bemerkenswert mit der Bahn durch die Quadratestadt zu düsen, da hat man ganz andere Eindrücke sammeln können. Das werden wir sicher noch einmal wiederholen“, erinnerte sich Rink.

Großen Zuspruch fand auch wieder der Gartenwettbewerb, bei dem Rote Bete gezüchtet werden mussten. Der große Helferabend in der Grillhütte ging im italienischen Stil über die Bühne. Am Ende eines ereignisreichen Jahres stand das Wintergrillen mit Besuch des Nikolauses, das mittlerweile fester Bestandteil und ein beliebter Treff im Siedlerkalender geworden ist. Bei der gemeinsamen Heizölbestellung konnten 60 000 Liter geordert werden und bescherte den Abnehmern aufgrund der Menge wieder eine deutliche Ersparnis. Enttäuscht war Rink über das geringe Interesse beim Gartenfachkurs, „da muss sich was ändern“ forderte er die Mitglieder zu mehr Engagement auf.

Nächste Veranstaltungen im Blick

Die Prüfer beantragten nach dem Kassenbericht die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Ohne Gegenstimme wurde auch die Sanierung der Fenster und Türen im Gastronomiebereich beschlossen, die Arbeiten sollen während der Betriebsferien des Restaurants ausgeführt werden. Zuvor stehen die Pflanzungen zum Gartenwettbewerb an, diesmal wird der Züchter des größten und schwersten Wirsing gesucht. Auch das Siedlerfest (28. bis 30. Juni) ist bereits im Blickfeld. Dazu kommt der Helferabend (7. September). Die Wanderung soll Ende Oktober stattfinden und das Wintergrillen ist für den 7. Dezember geplant. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019