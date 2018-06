Anzeige

Viernheim.Viernheim kommt in diesen Tagen aus dem Feiern nicht mehr heraus. Gerade wurde das Stadtfest beendet, derzeit läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, demnächst startet die Sommerbühne und im August folgt das mehrtägige Gartenfest des Männergesangsvereins. Da passt das traditionelle Siedlerfest, das am kommenden Wochenende auf dem Siedlerplatz über die Bühne geht, perfekt ins Bild.

Große Änderungen wird es auch diesmal nicht geben. Allerdings ist am Samstag zum Länderspiel Deutschland gegen Schweden ein Public Viewing vorgesehen. Hierfür wird eigens eine Großleinwand aufgebaut. Da bleibt zu hoffen, dass Jogis Jungs einen Sieg abliefern und nicht als Stimmungskiller die gute Laune verderben. Das Programm jedenfalls ist dazu geeignet, dass die jungen und alten Besucher im großen Festzelt unterhaltsame Stunden verbringen können.

Werner Rink, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, und sein Team sind also bestens gerüstet. Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr mit der Band Celebration, die tanzbare Musik spielt. Diese Formation schaffte es zuletzt mit einer gelungenen Mischung aus Stimmungsliedern, aktuellen Hits und Evergreens die Besucher aus der Reserve zu locken. Am Samstag geht es ab 17 Uhr weiter, musikalisch steigt um 18.30 Uhr die beliebte Gruppe Cabrio aus Worms auf die Bühne, die auch nach der Fußballpause noch einmal bis Mitternacht in die Tasten haut.