„Sieg gegen die Dummheit“

So gut wie möglich vorbereitet

Warum sollte man Dummheit eigentlich beseitigen, wenn doch Dumme vielleicht glücklicher sind als Kluge? Oder um mit Wilhelm Busch zu sprechen: „Dummheit ist eine natürliche Begabung des Menschen“. Refferts Fazit war: „Wir haben Euch so gut wiemöglich auf den Tag des Abgangs von der Schule vorbereitet. Habt Träume, aber seid keine Träumer. Lasst Euch von Menschen begeistern, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Liebt, was Ihr tut und plant Eure Zukunft.“

Die Albert-Schweitzer-Schule Viernheim ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „Lernen“. Zur Zeit besuchen ungefähr 80 Mädchen und Jungen mit einem besonderen schulischen Förderbedarf diese Schule. Ihr Lehrangebot reicht von der Klassenstufe 1 bis zur 10. Klasse (Zudem beinhaltet es noch eine Vorklasse). Ihre Ganztagsangebote werden von den Schülern gerne wahrgenommen. Auch eine intensive Hausaufgabenbetreuung mit festen Lernzeiten ist Teil des Tagesprogramms. Ein optimale pädagogische Betreuung wir durch die geringe Klassengröße von 10 bis 13 Schülern gewährleistet.

Von den fünf Absolventen des Jahrgangs 2018 schlossen zwei mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss (in Kooperation mit der Alexander-von-Humboldt-Schule) und drei mit dem berufsorientierten Abschluss ab. Zu Beginn der Feier sowie zu deren Abschluss im Garten bereiteten die Klassen H 2 und H 3 dem Publikum eine musikalische Freude mit den Liedern „Auf anderen Wegen“ und „Wir sind groß“. Vor der Zeugnisausgabe verlasen die Absolventen ihre Danksagungen an die Lehrer für deren Verständnis, ihren Humor und ihre Geduld. Jedem wurde ein kleines Präsent in Form eines Piccolosektes überreicht. Nur der Klassenlehrer, Bastian Haskamp, musste sich sein Piccolo redlich verdienen: In einem Quiz mit Bildern aus der frühen Kindheit seiner Schüler musste er deren Namen erraten. Er schlug sich bravourös und hat alle Namen herausbekommen.

Ein Höhepunkt war die Dia-Show mit den Bildern zum gesamten Schulleben der Absolventen einschließlich der Klassenausflüge und der großen Klassenfahrt nach Österreich.

Ein Luftballon für jeden

Nach den von ihren Schulkameraden vorgetragenen Wünschen für die Zukunft der Absolventen, klang die Feier traditionell mit dem Aufstieg der Luftballons für jeden Absolventen und der Erfrischung mit einem alkoholfreien Cocktail im Garten der Schule aus.

Schulleiter Achim Reffert ist froh, dass alle fünf Absolventen versuchen werden, ihren Realschulabschluss auf der Berufsschule in Lampertheim zu erreichen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.06.2018