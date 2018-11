Sieg über Spitzenreiter

Viernheim.Mit diesem Sieg hatten die Fans nicht unbedingt gerechnet: Die Herren der BG Viernheim-Weinheim gewannen gegen die bisher ungeschlagene SG Heidelberg-Kirchheim II überraschend mit 68:60 und belohnten sich für eine starke kämpferische Leistung.

In der Weinheimer TSG-Halle entwickelte sich von Beginn an ein stark umkämpftes Spiel zweier Teams, die stets auf Augenhöhe agierten. Für BG-Coach Robin Zimmermann lag der Schlüssel in der starken Defensivarbeit, die sein Team das ganze Spiel über abrufen konnte. In der ersten Auszeit musste er seine Spieler noch auffordern, mit mehr Energie zu spielen. Das setzten sie in der Folge dann auch immer besser um. Vor allem Patrick Dörr und Simon Freudenberg verdienten sich ein Sonderlob des Coaches: „Sie haben es geschafft, den Top-Scorer der Liga, Martin Rittinger, exzellent zu verteidigen und jederzeit unter Kontrolle zu halten.“

Nachdem man das erste Viertel noch mit 13:17 an die Gäste abgeben musste, arbeiteten sich die Sharks auf zwei Punkte heran (28:30). Auch nach der Pause konnten die Kirchheimer eine knappe Führung behaupten, aber die BG blieb in Schlagdistanz (52:55). Im Schlussabschnitt waren es vor allem die erfahrenen Spieler Daniel Lohrke und Sal Baragiola, die Verantwortung übernahmen und das Spiel drehten. Sie erzielten 13 der letzten 15 Punkte für die Sharks, während Kirchheim in den letzten Spielminuten zu keinem Korberfolg mehr kam. Mit 25:16 entschieden die Sharks das letzte Viertel und somit auch das Spiel für sich. Mit einer ausgeglichenen Bilanz liegt die BG im oberen Mittelfeld der Oberliga-Tabelle.

BG Viernheim-Weinheim: Salvatore Baragiola (20 Punkte/1 Dreier), Lukas Kreutzer (13/2), Daniel Lohrke (11/1), Victor Habrich (9), Patrick Dörr (8), Sebastian Geister (4), Simon Freudenberg (2), Maurice Martin (2), Markus Almenäs und Jacob van Miltenburg. su

