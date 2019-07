Sieg und Niederlage

SG-Neuzugang Sulayman Sambou (r.) traf gegen Wallstadt zweimal. © pietsch

Viernheim.. Gleich mehrfach gefordert waren zuletzt die Kicker des A-Ligisten SG Viernheim. Trainer Ümit Erdem hatte zu einem Trainingslager in den Familiensportpark West eingeladen, bei dem neben einige Übungsstunden zwei Testspiele auf dem Programm standen. Dabei gab es eine 3:5-Niederlage gegen den Mannheimer Kreisligisten Spvgg Wallstadt und einen 2:1-Erfolg gegen den hessischen B-Ligisten SV Fürth 2. Zum Abschluss der anstrengenden Tage wurde dann gegrillt.

In der Partie gegen Wallstadt begannen die Hausherren mit vielen Fehlern, was den Gästen eine 2:0-Führung bescherte. Kurz vor dem Seitenwechsel konnte der neue SG-Kapitän Noah Deuser nach einem Freistoß per Kopf den Anschlusstreffer markieren.

In der zweiten Halbzeit hatte Mittelstürmer Sulayman Sambou seinen großen Auftritt. Mit zwei Treffern drehte der Neuzugang die Partie und weckte damit die Hoffnung, das Stürmerproblem des A-Ligisten beheben zu können. In der Schlussphase legte Wallstadt aber noch einmal zu und ging nach drei weiteren Treffern noch als Sieger vom Platz.

Weitere Testspiele der SG sind am Sonntag, 28. Juli, 13 Uhr, beim B-Ligisten Olympia Neulußheim und am Donnerstag, 1. August, 19.30 Uhr, beim SC Blumenau geplant. Am Sonntag, 4. August, 17 Uhr, steht in der ersten Runde des Kreispokals das Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten Spvgg Ilvesheim an. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.07.2019