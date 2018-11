Sieg und Remis

Viernheim.Nachdem die SG Hemsbach II und die LSV Ladenburg ihre Teams vom Spielbetrieb abgemeldet haben, fällt in der Fußball-Kreisklasse A II diesmal der Abstiegskampf aus. Eine gute Nachricht auch für die beiden Viernheimer Vertreter TSV Amicitia II und SG Viernheim, die sich am gestrigen Sonntag dennoch mächtig ins Zeug gelegt haben. So holte die Reserve der Blaugrünen bei der zweiten Mannschaft der Spvgg Wallstadt einen 4:3-Auswärtssieg, während die Orangenen mit dem 1:1-Unentschieden bei der Spvgg Ilvesheim einen Zähler entführten.

Wallstadt II - TSV Amicitia II 3:4

Scheibenschießen auf dem Kunstrasen in Wallstadt. Beide Teams spielten von Beginn an mit offenem Visier und am Ende hätten deutlich mehr Tore fallen können. Nach dem Schlusspfiff jubelten allerdings die Südhessen. Zweimal lagen die Blaugrünen in Führung, zweimal konnten die Mannheimer ausgleichen. Dann mussten die Viernheimer für wenige Minuten einem Rückstand hinterherlaufen, um in der Schlussphase durch Seedy Jobe Essa Jobe doch noch den Siegtreffer zu markieren (87.). Zuvor hatten Dashawn Mc Coy, Marvin Witt und Daniel Schwalbach für die Hausherren getroffen, Essa Jobe, Miguel Angelo Ferreira Mauricio und Philipp Haas waren für die Gäste erfolgreich gewesen.

Spvgg Ilvesheim - SG Viernheim 1:1

Nach mageren Wochen hatte die SG Viernheim endlich wieder einmal Grund zum Jubel, auch wenn es in Ilvesheim nur zu einem Remis gereicht hat. David Fuchs (35. Minute) hatten die Gastgeber in Führung gebracht, Hussein Al Nemr (65.) glich aus. JR

