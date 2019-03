Sieg zum Saisonabschluss für die Schüler

Viernheim.Zum Auftakt des vergangenen Tischtennis-Spieltages trat die ersatzgeschwächte erste Herrenmannschaft des TSV Amicitia bei der TTG Oftersheim an. Schon nach den Doppeln lagen die Viernheimer deutlich zurück. Auch in den Einzeln blieb man chancenlos. Marcel Tröger schaffte es zwar seine beiden Einzel zu gewinnen, konnte jedoch am Spielverlauf nichts mehr ändern. Es blieb bei diesen beiden Punkten für die Viernheimer, jedoch ist der direkte Klassenerhalt schon gesichert.

Die zweite Herrenmannschaft empfing die dritte Mannschaft des TTC Weinheim. Nach den Doppeln konnte man mit einer 2:1-Führung mit Aufwind in die Einzel gehen. Dort bauten die Viernheimer durch drei Siege ihre Führung aus. In der zweiten Einzelrunde wurde es dann noch einmal eng, denn vier Spiele wurden verloren. Durch Punkte von Tim Trobisch und Kristijan Cule blieben die Viernheimer mit 8:7 in Front. Im Schlussdoppel konnten Christian Schwalb/Tim Trobisch sich nach drei Sätzen durchsetzen und den Sieg sichern. Damit kommt es jetzt für die Viernheimer zum direkten Duell um den Relegationsplatz gegen Hockenheim.

Die sechste Herrenmannschaft des TSV Amicitia empfing die DJK St. Pius 7. In den Doppeln waren die Heimmannschaft klar unterlegen und mussten einen 0:2-Rückstand hinnehmen. In den Einzeln kamen die Viernheimer wieder zurück. Durch klare Siege von Klaus Büchler und Jan-Eric Mayer konnte man ausgleichen. Während Marc Schober sich geschlagen geben musste, gewann Vincent Mayer sein Spiel. Beim Stand von 3:3 schaffte es nur noch Jan-Eric Mayer für die Viernheimer zu punkten. Nach der 4:6-Niederlage steht Viernheim nun im Tabellenmittelfeld.

Die erste Schülermannschaft der SG-DJK Vogelstang/TSV Amicitia Viernheim spielte gegen die zweite Mannschaft des TV Großsachsen. Während sich Benjamin Noe/Bartu Karsak klar geschlagen geben mussten, konnten sich Paul Krieger/Anna Sobisch durchsetzen. In den Einzeln konnte Noe drei, Paul Krieger zwei und Bartu Karsak und Lucy Junger je einen Punkt zum 8:5-Erfolg im letzten Saisonspiel beisteuern. red

Donnerstag, 28.03.2019