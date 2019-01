Siege für Top Teams – Niederlage für dritte und vierte Herren

Viernheim.Für die Tischtennismannschaften des TSV Amicitia standen wieder abwechslungsreiche Begegnungen an. Den Anfang machte dabei die zweite Damenmannschaft, die bei den Damen des TTC Wiesloch-Baiertal antrat. Mit der Erinnerung an das Spiel in der Vorrunde (1:9) und dem dementsprechend schlechten Gefühl begannen die Damen ihre Spiele zu meistern.

Das Doppel konnten Mechelke-Schwede und Winkenbach recht locker gewinnen. Danach gab es eine Durststrecke für die Viernheimerinnen, die vier Spiele anhielt. Die nachfolgenden vier Spiele wurden nach Hause geholt. Das letzte Spiel musste Winkenbach abgeben. Der Jubel war trotzdem riesig, denn mit einem Unentschieden hatte keiner gerechnet. Dementsprechend groß ist nun die Motivation für das nächste Spiel am kommenden Freitag, 18. Januar, zu Hause gegen Brühl.

Nur zwei Punkte abgegeben

Mit einem Sieg konnte die erste Damenmannschaft in die Rückrunde starten. In Heddesheim konnten nach einem 1:1 in den Doppeln die nächsten sechs Punkte von den Viernheimerinnen klar gewonnen werden. Danach musste sich Baureis nach einem spannenden Spiel Noe geschlagen geben und den zweiten Punkt abgeben. Das letzte Spiel zum 8:2 Endstand konnte Reich gegen Probst für sich entscheiden.

Zum Rückrundenstart empfing die erste Herrenmannschaft des TSV Amicitia den TTC Dietlingen in der Verbandsliga. Dietlingen reiste mit Personalnot nach Viernheim, und war so von Beginn an im Nachteil. Von den drei Doppeln musste Viernheim zwei abgeben, bekam jedoch aufgrund des fehlenden Spielers bei Dietlingen den Punkt für das dritte Doppel zugesprochen. So startete die Heimmannschaft mit 1:2 in die Einzel. In der ersten Einzelrunde mussten auf Viernheimer Seite lediglich Maier und Czech ihre Spiele verlorengeben. So konnte Viernheim mit 5:4 in Führung gehen. Auch in der zweiten Einzelrunde konnte das Team vom TSV Amicitia vier Punkte holen, die zum 9:6-Sieg Viernheims reichten.

Zeitgleich trat die dritte Herrenmannschaft bei der fünften Mannschaft des TTC Weinheim an. Als Herbstmeister reisten die Viernheimer zum ersten Spiel der Rückrunde. In drei knappen Doppeln schafften es die Gäste nicht sich durchzusetzen, und gingen mit 0:3 in Rückstand. Auch im weiteren Verlauf mussten die Viernheimer zahlreiche knappe Spiele abgeben, lediglich Dolshenko, Ba und Kadel konnten je einen Punkt für die junge Mannschaft holen. So blieb es bei der 3:9-Niederlage für die dritte Herrenmannschaft.

Auch die vierte Mannschaft des TSV Amicitia trat auswärts an. In Leutershausen wollte man wieder auf die Aufstiegsplätze gelangen. In den Doppeln blieben die Viernheimer jedoch glücklos und mussten einen 0:3-Rückstand hinnehmen. Auch im weiteren Verlauf konnte vor allem Leutershausen punkten. So gelang es den Gästen erst bei einem Stand von 0:6 den ersten Punkt zu holen. Das knappe Spiel konnte Thai für die Viernheimer im fünften Satz entscheiden. Die weiteren Punkte von Marquardt und Schober reichten jedoch nicht, um das Ruder noch herum zu reißen.

Klarer Sieg des Nachwuchses

Die Jugend-Spielgemeinschaft des TSV trat auswärts in Ladenburg an. Gegen ersatzgeschwächte Gastgeber konnte die Jugendmannschaft der SG souverän gewinnen. Lediglich fünf Sätze musste die SG abgeben, und blieb beim 8:0-Sieg sogar ohne Punktverlust. Mit diesem Erfolg kann der Anschluss an die obere Tabellenhälfte gehalten werden. red

