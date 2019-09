Siegesjubel lässt noch auf sich warten

Viernheim.Am Ende hatte die Ringerstaffel des SRC Viernheim im Auswärtskampf beim KSV Hofstätten knapp mit 15:12 die Nase vorne, Grund zum Jubel gab es dennoch nicht. Schließlich waren nur neun von zehn Kämpfen ausgetragen worden, weil Viernheims Horst Lehr wegen seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kasachstan nicht antreten konnte. Das Duell mit Jonas Neumaier in der 57-Kilo-Klasse soll am Sonntag, 13. Oktober, im Kinzigtal nachgeholt werden. Lehr könnte sich zwar einen knappe Niederlage leisten, gilt allerdings als klarer Favorit.

Im Vorfeld des ersten Auswärtskampfes hatten sich die Südhessen die Aufgabe leichter vorgestellt und wollten mit einem deutlichen Erfolg den Nachholkampf vermeiden. Die Viernheimer kamen zu Beginn mit ihren Gegnern aber nur schwer zurecht, lagen zwischenzeitlich sogar deutlich in Rückstand. Erst im Schlussspurt konnte die Begegnung gedreht werden.

In der Gewichtsklasse bis 130 Kilo (gr.-röm.) musste Neuzugang Constantin Hutuleac überraschend seine erste Saisonniederlage einstecken. Wegen einer kleinen Unaufmerksamkeit kassierte er eine Verwarnung und sein Gegenüber Patrick Neumaier, amtierender Vizeweltmeister der Junioren, erhielt zwei Punkte zugesprochen. Diesen Vorsprung rettete der Hofstettener über die Zeit. Mirko Hilkert (61 Kilo/gr.-röm.) musste die technische Überlegenheit des Bulgaren Stefan Grigorov spätestens 20 Sekunden vor Kampfende anerkennen. Alishah Azimzada war im Freistil bis 98 Kilo seinem Gegner Claudius Allgaier überlegen und steuerte vier Punkte für Viernheim bei. Shyukri Shyukriev hatte mit seinem Landsmann Mehmed Mehmed mehr Mühe als ihm lieb war. Der SRC-Ringer war zwar immer der Aktivere, schaffte aber nur einen knappen 3:2-Sieg.

Nach der Pause musste Julian Scheuer (86 Kilo/gr.-röm.) gegen den mehrfachen Deutschen Jugend- und Juniorenmeister und amtierenden Deutschen Vizemeister der Männer, Julian Neumaier, antreten. Neumaier war aktiver und wählte nach rund 1:30 Minuten die Oberlage. Es folgten mehrere Durchdreher und schnell stand es 9:0. Scheuer konterte aber und stand kurz vorm Schultersieg. Im zweiten Kampfabschnitt hatte dann Neumaier einen Schultersieg vor Augen, musste sich am Ende aber mit drei Punkten für das Team zufrieden geben.

Pascal Hilkert diktierte in seinem Kampf gegen Dominik Wölfle (71 Kilo/gr-röm.) von Beginn an das Geschehen und holte sich einen souveränen 7:2-Sieg, der zwei Punkte für das Mannschaftskonto bedeutete. In der Klasse bis 80 Kilo im freien Stil sah Matthias Schmidt schon wie der sichere Sieger aus, denn nach fünf Minuten führte der SRC-Ringer bereits mit 10:1. Doch dann wurde er bei einem Angriffsversuch von Florian Wölfle ausgekontert und befand sich plötzlich in einer gefährlichen Lage, die in einer Schulterniederlage endete.

Dadurch ging Hofstetten mit 12:7 in Führung und es standen nur noch zwei Kämpfe auf dem Programm. Sebastian Schmidt und Florian Scheuer zeigten sich dabei aber von ihrer besten Seite. Nach einer Kampfzeit von 5:30 Minuten wurden die Gegner Marius Allgaier und Jan Allgaier wegen technischer Unterlegenheit vorzeitig von der Matte genommen. Damit lautete der Zwischenstand 15:12 für Viernheim.

Nachwuchs überzeugt

Die zweite Mannschaft des SRC musste beim starken KSV Östringen eine herbe 8:32-Niederlage einstecken. Lediglich Marco Schmitt und Norman Balz konnten ihre Kämpfe erfolgreich gestalten. Die Schülermannschaft hingegen konnte sich gegen den Nachwuchs aus Mannheim-Sandhofen mit 32:12 deutlich durchsetzen. Roman Matkov, Halilja Azimov, Tyler Wiegandt, Matti Schietzold, Hamza Azimov, Cassandra Sauer, Nils Gerber und Maurice Tandler steuerten jeweils vier Punkte bei. Ryan Wiegandt, Lilly Böh und David Jung mussten den Sieg ihren Gegnern überlassen. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.09.2019