Siegesserie fortgesetzt

Viernheim.Das war ein hartes Stück Arbeit für die Privatmannschaft des TSV Amicitia Viernheim, bis der 4:2-Auswärtserfolg beim VfB Gartenstadt unter Dach und Fach war. Am Ende war es die kämpferische Leistung gegen einen motivierten Gastgeber und die Treffsicherheit von Torjäger John Wells, die die Begegnung entschieden.

Fünf kurzfristige Ausfälle, dazu ein Gegner, der sich mit Spielern aus dem Herrenbereich verstärkt hatte und eine bekannt harte Gangart an den Tag legte: Die Rahmenbedingungen für die Partie der blaugrünen Privatmannschaft waren in Mannheim alles andere als optimal. Die Truppe von Trainer Markus Scheidel bekam nichts geschenkt und musste selbst an ihre Grenzen gehen. Gut, dass man wieder auf John Wells zurückgreifen konnte. Er war der überragende Mann auf dem Platz und erzielte auch noch drei Treffer selbst.

Von Beginn an präsentierten sich die Viernheimer wach und engagiert, angetrieben und dirigiert vom starken Joseph Collier. Gartenstadt konnte die frühe Gästeführung durch Wells noch ausgleichen. Erneut Wells und Manuel Bieber per direkt verwandeltem Freistoß sorgten für eine 3:1-Pausenführung.

Nach einem groben Abwehrschnitzer direkt nach Wiederanpfiff kamen die Gastgeber wieder auf ein Tor heran. Mehr ließen die Viernheimer mit dem kopfballstarken Debütanten Drew Boult aber nicht zu. Nachdem Sascha Pachner den vierten Treffer verpasst hatte, sorgte Wells mit seinem dritten Tor für die Entscheidung.

Viernheims Spielertrainer Markus Scheidel bezeichnete den Sieg als enorm wichtig für die Moral, besonders im Hinblick auf das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Lindenhof am kommenden Sonntag. Will die Viernheimer Privatmannschaft noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden, muss dort unbedingt gewonnen werden. J.R.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018