Siegesserie reißt nicht ab

Viernheim.Die Siegesserie hielt auch in Wiesloch: Die Handballdamen des TSV Amicitia taten sich bei 25:23-Auswärtssieg allerdings streckenweise schwer. Nicht in Bestbesetzung, aber wieder mit Lara Günther und Franziska Matthias im Aufgebot, reisten Trainer Matthias Kolander und seine Mannschaft zur TSG Wiesloch. Es galt, den letztjährigen Vizemeister trotz des ausgeglichenen Punktekontos nicht zu unterschätzen.

Die Viernheimerinnen hatten Anlaufschwierigkeiten: Das 0:1 durch Julia Fischer beantwortete Wiesloch prompt mit drei eigenen Treffern zum 3:1. Danach schafften es die Südhessinnen zwar, immer wieder den Anschluss herzustellen (3:2, 6:5) und darüber hinaus zum 6:6 und 8:8 auszugleichen, aber das Spiel lief nicht ganz rund. In der Defensive agierte man zu inkonsequent und im Angriff brachte die offensive Deckungsvariante die Südhessinnen außer Tritt.

Die Gastgeberinnen bauten ihren Vorsprung so auf 16:11 aus, was Elisa Leusmann nur noch zum 16:12-Pausenstand verkürzen konnte. Die Südhessinnen kamen besser aus der Pause und reduzierten den Abstand Tor um Tor. In der 45. Spielminute traf König zum 18:18, wenig später markierte Tamara Mohr die erste Viernheimer Führung seit dem 0:1 (19:20).

Der TSV Amicitia schaffte es, nach jedem Treffer der Gastgeberinnen ein eigenes Tor zu werfen und holte sich die zwei Auswärtspunkte.

TSV Amicitia: Sarah Bäcker; Elisa Leusmann (4), Steffi Dietrich (5/3), Julia Fischer (4), Lisa Stein (1), Lara Günther, Luisa Hoffmann, Vivienne König (4), Franziska Matthias (3), Lena Schaal, Tamara Mohr (4) und Celine Schütz. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018