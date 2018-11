Siegtreffer fällt in letzter Minute

Viernheim.In letzter Sekunde landete der Ball im Tor: Kurz vor Abpfiff erzielte Julia Fischer den 29:28-Siegtreffer für die Viernheimer Handballdamen gegen den TSV Rot.

Ähnlich verhalten wie schon vor Wochen in Wiesloch war der Viernheimer Start in die Begegnung. Bis zum 2:2 gingen die Kontrahentinnen im Gleichschritt, danach verschafften sich die Gäste etwas Luft und zogen über die Spielstände auf 5:10 davon. Die Viernheimer Defensive bekam zu diesem Zeitpunkt weder in der offensiveren 5:1-Variante noch in der 6:0-Deckung richtig Zugriff auf den Gegner. Im Angriff ließ die Mannschaft von Matthias Kolander zu viele Chance liegen. Erst die Auszeit nach 21 Spielminuten schien die Südhessinnen aufzuwecken, die nun insbesondere durch die stark aufspielende Tamara Mohr verkürzen konnten. Mit der Halbzeitsirene traf sie zum 12:14-Pausenstand. Zwei Tore Rückstand machten die Viernheimerinnen nicht sonderlich nervös, allerdings waren sie mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Im zweiten Spielabschnitt sollte das anders werden. Erst mit dem 15:16 durch Vivienne König rückte der TSV Amicitia dem Gegner gefährlich nahe.

Luisa Hoffmann traf für ihr Team in Überzahl zum 18:18-Ausgleich, und wenig später erzielte Mohr mit dem 20:19 die erste Viernheimer Führung. Die nächsten Minuten wurden zum offenen Schlagabtausch, Rot legte ein Tor vor und die Hausherrinnen glichen postwendend wieder aus. Knapp drei Minuten vor Schluss lagen die Südhessinnen allerdings mit zwei Toren im Rückstand (25:27). Viernheim riss sich zusammen, Steffi Dietrich verkürzte auf 26:27. In einer Auszeit schworen sich die Damen noch einmal ein, tatsächlich gelang Mohr der erneute Ausgleich. Als Elisa Leusmann ihre Farben beim 28:27 gebracht hatte, waren noch rund 45 Sekunden zu spielen. Rots Evelyn Hoffmann blieb nervenstark und erzielte den 28:28-Ausgleich. Viernheim blieben noch 25 Sekunden für den letzten Angriff – und sie gingen volles Risiko ein. Mit einer siebten Feldspielerin machte der TSV Amicitia viel Druck, Julia Fischer bekam den Ball und netzte bei 59:56 gespielten Minuten eiskalt ein. Natürlich gingen die restlichen Sekunden im großen Jubel unter.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Sarah Bäcker; Elisa Leusmann (5), Jacqueline Stein, Steffi Osada (5/2), Jennifer Mieley (1), Julia Fischer (5), Lisa Stein, Luisa Hoffmann (1), Vivienne König (2), Franziska Matthias (2), Lena Schaal, Tamara Mohr (8) und Celine Schütz. su

