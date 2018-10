Siems geht als Leiter

Viernheim.Die Makerspace Computerwerkstatt Viernheim hat es sich zum Ziel gesetzt, alte Computer instandzusetzen und danach an bedürftige Kunden des Katholischen Sozialzentrums weiterzugeben. Nun wurde Alexander Siems als Leiter der Computerwerkstatt verabschiedet. Er könne aus privaten Gründen diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen, erklärte Herbert Kohl und dankte ihm herzlich für seinen Einsatz. Kohl verabschiedete ihn im Namen des Arbeitskreises Sozialpastoral der Pfarrei St. HiMi mit einem Präsent. Wer Zeit und Interesse hat, in der Computerwerkstatt mitzuarbeiten, kann sich gern melden unter Telefon 06204/601 15 15 und per E-Mail an hkohl@sankt-himi.de.

Die Werkstatt ist stetig auf der Suche nach Mitarbeitern, die Freude daran haben, ältere Geräte zu überarbeiten und sie einer nachhaltigen Verwendung zuzuführen. Spenden sind willkommen. Vor allem ältere Laptops werden gesucht. Sie können im Pfarrbüro St. Michael, Kettelerstraße 63, abgegeben werden.Viele Computer erhalten die Ehrenamtler von Privatleuten oder von Firmen. „Wir sind immer auf der Suche nach helfenden Händen, die PC-Kenntnisse mitbringen“, sagt Kohl. see

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018