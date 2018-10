Siham Atris berichtet über Libanon

Viernheim.Das Internationale Frauencafé ist am Mittwoch, 31. Oktober, ab 15.30 Uhr im Treff im Bahnhof (T.i.B.), Friedrich-Ebert-Straße 8, geöffnet. Der ursprünglich geplante Vortrag von Iris Kral über den Jakobsweg entfällt. Siham Atris erzählt über ihre Heimat, den Libanon. Alle interessierten Frauen sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Libanon ist ein Staat in Vorderasien am Mittelmeer. Er grenzt im Norden und Osten an Syrien und im Süden entlang der „Blauen Linie“ an Israel. Im Westen wird er vom Mittelmeer begrenzt. Das bis zu 3000 Meter hohe Libanon-Gebirge ist im Winter schneebedeckt. Im Libanon leben etwa 6,18 Millionen Menschen, wovon knapp die Hälfte auf die Hauptstadtregion Beirut entfällt.

Die große Mehrheit der Libanesen spricht als Muttersprache libanesisches Arabisch, ein dem syrischen und dem palästinensischen Arabisch sehr ähnlicher Dialekt; in Zeitungen, Magazinen und in den öffentlichen Rundfunkmedien wird zumeist das Hocharabische verwendet. Es gibt im Libanon 18 anerkannte Religionsgemeinschaften, die größten davon sind maronitische Christen, schiitische und sunnitische Muslime. Atris erzählt an diesem Nachmittag auch über ihr Leben hier in Viernheim. Sie arbeitet seit mehr als sechs Jahren als interkulturelle Vermittlerin beim Projekt für interkulturelle Vermittlung Viernheim (PfiVV). red

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018