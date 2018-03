Anzeige

Viernheim.Im großen Saal des Bürgerhauses in Viernheim treffen sich am Mittwoch, 14. März, die „Musikalischen Grundschulen“ des Schulamtsbezirks Bergstraße-Odenwald. Die Kinder singen und musizieren zusammen und sie werden in der „Bodypercussion“ geschult. Die Lehrer erhalten eine Fortbildung durch Uli Moritz aus Berlin. Er gilt als Spezialist in diesem Bereich.

Die „Musikalische Grundschule“ ist ein Programm des hessischen Kultusministeriums, das in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung entwickelt wurde. Hessenweit gibt es mittlerweile 93 „Musikalische Grundschulen“. Ziel ist die Schulentwicklung durch Musik: mehr Musik in mehr Fächern zu mehr Gelegenheiten von mehr Menschen. Die Arbeit wird regelmäßig evaluiert.

Das Programm, das mittlerweile auf mehrere weitere Bundesländer übertragen wurde, erhielt im Jahr 2012 im Bereich der Nachwuchsförderung „Musik“ den Echo-Klassik Award. red/bur