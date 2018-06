Singend durch Naumburg

Anzeige

Viernheim.Alle zwei Jahre zieht es den Frauenchor 1947 Viernheim aus Verne in die Ferne. Dieses Mal ging der Weg Richtung Osten in die sehr schöne Stadt Naumburg an der Saale. Vorbei an Weimar, wo die Gruppe die Möglichkeit hatte, das Kleinod anzuschauen, kamen sie am frühen Nachmittag in Naumburg an. Die Stadtführung startete direkt vor dem Hotel „Alte Schmiede“. Dabei erfuhren die Teilnehmer, dass Naumburg erstmals um 1012 urkundlich erwähnt wurde und im Mittelalter Bischofssitz und bedeutender Handelsplatz war, da sich die Nord-Südstraßen sowie die Ost-Westwege kreuzten. Einzigartig in Deutschland ist der bis heute fast unversehrt erhaltene Stadtgrundriss mit Bürgerstadt und Domfreiheit.

Die anschließende Führung durch den Naumburger Dom St. Peter und Paul war nicht weniger imposant, denn allein die Reliefs zur Passionsgeschichte am Westlettner und die zwölf überlebensgroßen Stifterfiguren faszinieren durch ihre unvergleichliche Wirklichkeitsnähe und individuelle Ausdruckskraft. Vor allem die Stifterfigur Uta zieht jährlich tausende Besucher in den Bann. Für den Frauenchor war es eine Ehre direkt unter diesen Stifterfiguren unter der Leitung der Vizedirigentin Birgit Käser „Die Rose“ und „Die Irischen Segenswünsche“ vortragen zu dürfen.

Nach einer kleinen Stärkung auf dem Marktplatz machte sich die Gruppe auf den Weg zur berühmten Sektkellerei Rotkäppchen in Freyburg, wo sie eine dreigliedrige Sektverkostung durchführten und in die Geheimnisse der Sektkelterei eingeführt wurden.