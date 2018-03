Sinnlichkeit und stille Anmut

Anzeige

Viernheim.Das Kunsthaus betretend fällt der Blick des Besuchers direkt auf das große Bild an der gegenüberliegenden Wand. Es ist die Nummer 5 auf der Liste; und so erfährt man auch den Namen des Bildes: „Imaginary Distortions of Fact & Fiction“ (deutsch: Imaginäre Verzerrung von Fakt und Fiktion), wonach die ganze Ausstellung benannt ist. Lynn Schoene, die 1953 im englischen Luton geboren ist und seit 1973 in Deutschland lebt, stellt in der Rathausstraße aus.

In ihrer Einführung in das Werk Schoenes charakterisierte die Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel das 2011 entstandene und titelgebende Bild: „Literarische Bezüge lotet Lynn Schoene auch in dem großen Wandbild aus, in dem Bitumen und Schellack verarbeitet sind. Dunkle Möbel deuten ein Interieur an, übergroße Zifferblätter verweisen auf den Ablauf der Zeit, ohne dass diese sich exakt bestimmen ließe. Wie Spinnweben legen sich Fließspuren weißer Farbe über das Bild, verdichten sich und lassen Andeutungen eines prächtigen Kronleuchters erkennen. Allein schon die Farbgebung weckt Erinnerungen an die schwere, aber auch anheimelnde Dunkelheit großelterlicher Wohnungen.“

Mehrere Schaffensperioden

Hinter dem Titel der Ausstellung verbirgt sich, wie der Besucher vermuten darf, eine Hommage an die beiden Romane „David Copperfield“ und „Great Expectations“. Darin vermischt Autor Charles Dickens auf kreative Weise seine eigene Lebensgeschichte (Fakt) mit den dichterischen Elementen seiner erfundenen Handlung (Fiktion).