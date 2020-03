Sitzung mit zwei Meter Abstand

Viernheim.Alle Ausschüsse in der aktuellen Sitzungsrunde wurden längst abgesagt. Nur zur Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 20. März, sind die Fraktionen noch eingeladen. Jedoch nicht in den Ratssaal, sondern ins Bürgerhaus, „denn dort ist mehr Platz und die Anwesenden können weiter auseinander sitzen“, sagt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler. An vielen Stellen schränkt das Coronavirus den Alltag bereits massiv ein – nun behindert es auch die demokratischen Prozesse in Viernheim.

Nur fünf statt ursprünglich zehn Tagesordnungspunkte stehen auf der aktualisierten Agenda. Alle sollen schnell abgearbeitet werden. In der schriftlichen Einladung an die Stadtverordneten heißt es: „Bezüglich des Sitzungsablaufs bitten wir Sie, die Redebeiträge zu den Tagesordnungspunkten in Papierform abzugeben oder sich kurz zu halten.“

Schübeler und auch Erster Stadtrat Bastian Kempf erwarten nicht, dass es bei den meisten Punkten großen Diskussionsbedarf gibt. Die Beschlüsse zum Abschluss eines Vorvertrags für die Raummiete der Kindertagesstätte Meilenstein, zu einer Formsache beim Bebauungsplan für den geplanten Kreisverkehr als Ersatz der Wiesenwegbrücke sowie die Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019 des Stadtbetriebs ließen sich schnell abhaken. Über die Vergaberichtlinien für die Baugrundstücke am Bannholzgraben sowie über die Informationsvorlage zu den Schäden an der Rudolf-Harbig-Halle hätten CDU, SPD, Grüne, UBV, FDP und WGV jedoch gerne ausgiebiger diskutiert.

Fraktionen zeigen Verständnis

„Wenn nichts Wesentliches entschieden werden müsste, hätten wir die Stadtverordnetenversammlung auch abgesagt“, betont Schübeler. Am vergangenen Samstag hatten sich Bürgermeister Matthias Baaß und Landrat Christian Engelhardt darauf verständigt, „wenn überhaupt nur die nötigsten Punkte auf die Tagesordnung zu setzten“, wie Baaß berichtet. Die Beschlüsse würden die teils mehrere Monate dauernden formellen Abläufe in der Verwaltung einleiten. Sonst würde es zu einem Stillstand in den Verfahren kommen.

Alle Fraktionsvorsitzenden zeigen im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ Verständnis für die Corona-bedingten Einschränkungen in der Kommunalpolitik. Walter Benz (UBV) bezeichnet sie als „vernünftige Konsequenz der Krise“. Man müsse als Vorbild vorangehen. „Wir können von den Bürgern nicht so viel abverlangen und dann selbst stundenlang debattieren“, betont er. Für Ralf Jünemann (FDP) „ist und bleibt die Demokratie gewahrt“. In dieser „unsicheren Zeit“ müsse alles getan werden, um die Zahl der Neuinfektionen so gering wie möglich zu halten. „Man hätte schon viel früher zu solchen Maßnahmen greifen müssen.“

Wenn getagt werde, müsse man auch mit Diskussionen rechnen, macht Jörg Scheidel (CDU) deutlich. „Wenn wir uns zu Wort melden wollen, werden wir das auch tun.“ Sollte es dazu kommen, werde man sich aber kurzfassen. Oberste Priorität habe die Gesundheit der Anwesenden, so Ralf Kempf (WGV). Daniel Schäfer (SPD) ist überrascht, dass die Sitzung überhaupt stattfindet. „Das war sicherlich eine schwierige Abwägung für die Stadt. Aber wir müssen die Beschlüsse fassen, damit die Verwaltung weiterarbeiten kann.“ Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, die demokratische Willensbildung zu gewährleisten.

Teilnahme abgesagt

„Drei unserer vier Fraktionsmitglieder werden nicht an der Stadtverordnetenversammlung teilnehmen“, erklärt Manfred Winkenbach (Grüne). Man werde noch entscheiden, ob die gesamte Fraktion absagt. Als Grund nennt er persönliche und familiäre Gründe, um die Angehörigen keinem Risiko einer Ansteckung auszusetzen. „Politischer Druck auf die anderen Fraktionen ist das definitiv nicht“, betont er. Allerdings kritisiert Winkenbach die fehlenden Diskussionen in den abgesagten Ausschüssen sowie die Aufforderung, Nachfragen nur schriftlich an die Verwaltung zu stellen. „Zur Zukunft der Rudolf-Harbig-Halle hätte ich eine Lawine an Fragen.“

Auch einige Mitglieder der SPD-Fraktion wollen eventuell der Stadtverordnetenversammlung fernbleiben. Um die Mehrheitsverhältnisse dennoch gewährleisten zu können, will Norbert Schübeler in einem solchen Fall die sogenannte Paring-Vereinbarung anwenden. Niemand wolle die aktuellen Krisensituation für politische Tricksereien ausnutzen, betonen die Fraktionen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.03.2020