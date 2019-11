Skispaß in den Dolomiten

Viernheim.. Eine Skifreizeit bietet das Stadtteilbüro Ost der städtischen Jugendförderung zusammen mit dem Viernheimer Skiclub vom 3. bis 11. Januar in den Dolomiten an. Interessierte Jugendliche aus Viernheim im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren können sich in der „Villa Kunterbunt“ an der Alexander-von-Humboldt-Schule anmelden. Anmeldeschluss ist der 19. Dezember.

Wie bereits im vergangenen Jahr fährt die städtische Jugendgruppe gemeinsam mit dem Skiclub nach Selva di Cadore, einen kleinen Ort im Civetta-Skigebiet. Untergebracht ist die Reisegruppe in kleinen Ferienappartements. Mitfahren können Skianfänger und -fortgeschrittene. Eine Skiausrüstung kann für 20 Euro ausgeliehen werden. Den Tag über verbringt die Gruppe im Skigebiet, morgens und abends wird gemeinsam gekocht und gegessen. Am Abend sind gemeinsame Spieleabende mit den Teilnehmern der Familienfreizeit geplant.

Im Reisepreis von 550 Euro ist für Jugendliche, die nach dem 30. November 2003 geboren sind, der Transport im Reisebus, Unterkunft und Verpflegung, Skipass, Skikurs und Abendprogramm enthalten. Jugendliche, die vor dem 30. November 2003 geboren wurden, zahlen wegen höherer Skipass- und Transportgebühren 600 Euro. Für Skiclub-Mitglieder ist der Teilnehmerbeitrag knapp 50 Euro geringer.

Damit auch Jugendliche mit weniger Taschengeld mitfahren können, besteht die Möglichkeit, sich bei Projekten der Jugendförderung zu engagieren. Auskünfte dazu und zur Reise erteilt Lars Prechtl im Stadtteilbüro Ost „Villa Kunterbunt“ unter Telefon 06204/92 98 63 oder per E-Mail an lars.prechtl@viernheim.de. Weitere Infos zu der Fahrt sowie das Anmeldeformular gibt es auf der städtischen Internetseite. red

Info: Infos zur „Skifreizeit 2020“ unter viernheim.de

