Smartphone-App für Vereine

viernheim.Frische Denkanstöße zu einer Vereins-App gibt es im März 2019. Dann findet im Bürgerhaus der erste Viernheimer Vereinsfrühschoppen des dann nicht mehr ganz neuen Jahres statt. Was bringt einem Verein die eigene App? Wie können Mitglieder per Smartphone die neuesten Informationen empfangen –und was sind mögliche rechtliche Fallstricke, was ist zu beachten? All das wird geklärt am Sonntag, 31. März, ab 10 Uhr im Bürgerhaus (kleiner Saal), Kreuzstraße 2-4. Der Viernheimer Vereinsfrühschoppen wurde 2012 ins Leben gerufen. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es beim städtischen Amt für Kultur, Bildung und Soziales, Telefon 06204/98 84 07. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018