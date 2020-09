So viel Nachwuchs wie noch nie

Viernheim.„Vogel trifft Torte“ heißt es am Samstag, 3. Oktober, im Vogelpark. Bei einem Aktionstag kann dann nicht nur der Park besucht werden, sondern auch das Kuchenbuffet des Frauenchors. Die Zusammenarbeit von Verein Vogelpark und Frauenchor hat sich in den vergangenen Jahren schon bei den Märkten im Park bewährt. Weil die Märkte aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind, haben beide Vereine gemeinsam nach einer Alternative gesucht.

Mit „Vogel trifft Torte“ soll der Fokus auf den Park gerichtet werden. Und da hat sich im Frühjahr und Sommer einiges getan. „Wir haben so viele Nachwuchs-Tiere wie noch nie“, erzählt Michael Haas, „weil die Vögel im Frühjahr ihre Ruhe hatten.“ Inzwischen sei der Park ständig gut besucht, vor allem die Familien hätten ihn neu entdeckt. Viele der Nachzuchten sind auch am 3. Oktober bei mehreren Rundgängen durch den Park zu sehen. Zu vier festen Uhrzeiten werden dann Führungen angeboten – nämlich um 11, 13, 15 und 17 Uhr.

Eine Anmeldung per E-Mail an webmaster@vogelpark-viernheim.de ist wünschenswert, weil die Teilnehmerzahl pro Führung begrenzt ist. Wer eine Pause einlegt, sollte das direkt vor der Zooschule tun. Dort serviert der Frauenchor von 10 bis 18 Uhr Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. „Sitzplätze sind an angeordneten Tischgruppen vorhanden, aber nur in begrenzter Zahl“, sagt Frauenchor-Vorsitzende Sylvia Thoms. Für den Verkauf wurde ein Konzept erarbeitet, das alle Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln erfülle. Selbstverständlich könne der Kuchen auch mit nach Hause genommen werden, so Thoms. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020