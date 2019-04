Solarstrom im Tank

Solarpaneel und Elektroauto: Die Zukunft gehört dem Strom. © Bsb

viernheim.In der Innenstadt findet am Sonntag, 19. Mai, die traditionelle Schau AutoMobil statt. Gekoppelt ist sie mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte haben an diesem Tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dem aktuellen Trend folgend werden die an der Fahrzeugschau teilnehmenden Autohäuser auch acht neue Elektroautos vorstellen. Ebenfalls vertreten sind die überzeugten E-Mobilisten vom Verein Freie Infrastruktur Bergstraße mit ihren Privatautos.

Sie werden von ihren Erfahrungen mit den Fahrzeugen im Alltag berichten. Auch die Bürger-Solar-Beratung hat einen Stand bei der Schau. Die Gruppe von fachkundigen Viernheimern unterstützt Bürger ehrenamtlich bei der Planung neuer Photovoltaik-Anlagen. Ihr Argument: Mit dem Solarstrom von 20 Quadratmetern Dachfläche kann man im Jahr 20 000 Kilometer in einem E-Mobil zurücklegen.

Die „Sonne im Tank“

„Packt man die Sonne in den Tank, kosten 100 Kilometer kaum mehr als zwei Euro“, wirbt die Gruppe für das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Eine solche Solaranlage mit einer Leistung von 3,5 kWp sei deutlich erschwinglicher geworden und sei inzwischen für weniger als 5000 Euro zu haben. Die Gruppe hilft kostenlos und neutral bei einer Planung, zudem berät sie individuell nach den Bedürfnissen des Hausbesitzers. Nach der Vereinbarung eines Termins werden vor Ort zusammen mit dem Auftraggeber die jeweiligen Rahmenbedingungen ermittelt. Auf dieser Grundlage entwickeln sie ein Anlagenkonzept und erstellen eine wirtschaftliche Prognose.

Informationen zu diesem Service der Bürger-Solar-Beratung sind über das städtische Brundtlandbüro abrufbar. Es ist unter der Nummer 06204/988-222 zu erreichen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019