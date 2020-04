„Solibrot“ kommt gut an

Viernheim.. Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Viernheim hat mit dem „Solibrot“ eine Spendensumme von insgesamt 300 Euro erreicht. Der KDFB nahm mit seinen Kooperationspartnern zum siebten Mal an der Misereor-Aktion teil. Von Aschermittwoch bis Karsamstag gab es täglich das besondere Viernheimer Solibrot in der Vernemer Backstub in der Wasserstraße 69 und im Café Kempf in der Rathausstraße 29 zu kaufen. 50 Cent von jedem verkauften „Solibrot“-Laib gingen direkt in die Kasse. Bei Birgit’s Bäckerladen in der Weinheimer Straße 28 und im Café am Eck in der Kreuzstraße 91 war eine Spendenbox aufgestellt.

Der Verkauf des „Solibrots“ durch die Frauenbund-Damen bei Gottesdiensten oder zu anderen Veranstaltungen konnte wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. In den vergangenen Tagen haben Jutta Beiner (Vernemer Backstub), Bettina und Richard Kempf (Café Kempf), Katarina Ringhof (Café am Eck) und Birgit Schumacher (Birgit’s Bäckerladen) zusammen mit Inka Träger und Marion Schmid vom Frauenbund-Vorstand die „Solibrot“-Spendenboxen geleert und Kassensturz gemacht. Als Münzen und Scheine gezählt waren, stand das Sammelergebnis von 288 Euro fest, das der KDFB auf 300 Euro aufrundet.

Der Erlös der Viernheimer „Solibrot“-Aktion wird an Misereor weitergeleitet. Die Organisation unterstützt damit Projekte für Frauen und Familien in Afrika und Lateinamerika. Der Diözesanvorstand des KDFB hat sich für ein Projekt in Kenia entschieden. Dort sollen Mädchen, die auf der Straße leben, neue Perspektiven geboten werden. Misereor arbeitet in Nairobi mit „Rescue Dada Centre“ zusammen. Die Initiative hilft Straßenmädchen, eine Unterkunft zu finden und ermöglicht eine Schul- und Berufsausbildung. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.04.2020