Solibrote kommen gut an

VIERNHEIM.Zucchini-Linsen-Suppe mit Kokos oder „Vernema Kadofflsupp“, mit oder ohne Wurst-Einlage: Beim Fastenessen des Eine-Welt-Kreises haben die Besucher die Qual der Wahl, womit sie sich ihren Teller füllen lassen.

Zu beiden Suppen wird frisches Brot serviert, das die Besucher entweder an den Tischen im Sozialzentrum oder draußen in der Sonne genießen können. Das Brot ist nicht nur lecker, sondern weist auf die Aktion „Solibrot“ hin.

Der Katholische Deutsche Frauenbund und Viernheimer Bäcker unterstützen die Aktion von Misereor – und so können die Solibrote auch gleich gekauft und mit nach Hause genommen werden. Auch das eine oder andere Kuchenpaket für den Kaffeetisch wird aus dem katholischen Sozialzentrum getragen, denn zum Nachtisch wartet ein großes Kuchenbuffet auf die Besucher.

Fastenbier für Durstige

Bei den Getränken wird erstmals ein spezielles Fastenbier ausgeschenkt. Die Brauerei Lammsbräu aus Neumarkt hat das alkoholfreie Bier für die Fastenzeit gebraut und unterstützt mit dem Verkaufserlös die Projekte von Misereor. Der Erlös des Fastenessens geht indes an Pfarrer Lothar Bauchrowitz in Brasilien. „Pfarrer Bauchrowitz ist zwar mittlerweile im Ruhestand, betreut in Rondonopolis aber weiterhin die Kindergärten“, berichtet Hilde Maier, die Vorsitzende des Eine-Welt-Kreises, dass seit nunmehr über 20 Jahren das Brasilien-Projekt unterstützt wird. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019