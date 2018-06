Anzeige

Viernheim.Die Vorbereitungen für die Viernheimer Sommerbühne 2018 haben eigentlich schon in vergangenen Jahr begonnen, aber erst vor wenigen Tagen wurde der endgültige Zeitplan festgezurrt. Dabei wurde das Final-Wochenende der Fußball-Weltmeisterschaft am 14./15. Juli bewusst freigehalten.

Um den fehlenden Sonntag zu kompensieren, beginnt die Konzertreihe deshalb bereits am Donnerstag, 5. Juli. So müssen die Musikfans auf keinen Auftritt verzichten. Insgesamt sind sieben Spieltage mit insgesamt acht Konzerten vorgesehen. Auch in diesem Jahr lässt das musikalische Programm keine Wünsche offen. Neben den beliebtesten Klassikern der vergangenen Jahre erwarten die Gäste einige neue Künstler und neue Bands. Der Besuch ist wie immer kostenlos, aber gewiss nicht umsonst. Lang, lang ist’s her, seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006.

Damals wurden Klinsis Jungs in der City-Arena auf dem Apostelplatz unter dem Titel „Heimspiel“ euphorisch gefeiert. Die Viernheimer konnten das Sommermärchen vor der Großleinwand hautnah miterleben. Was geblieben ist, sind die Erinnerungen an tolle Erlebnisse und die Autokorsos. Das Großereignis hatte aber weitere Folgen, denn im Jahr darauf wurde die Sommerbühne aus der Taufe gehoben. Mittlerweile geht die beliebte Konzertreihe in die zwölfte Saison und wird nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erneut auf dem Rovigo-Platz stattfinden. Die Konzerte finden zwischen dem 5. und 29. Juli statt, wie gewohnt donnerstags und sonntags. „Bei der Terminplanung haben wir weitgehend Rücksicht auf die Fußballfans genommen, denn derzeit findet ja bekanntlich die Weltmeisterschaft in Russland statt.