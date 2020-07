Sommercamp mit Ausflügen

Viernheim.Die Kindersportschule (KiSS) des TV 1893 Viernheim bietet in den Ferien zwei fünftägige Sommercamps an. Das Programm richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Es werden Ausflüge zu Luisenpark, „Alla Hopp!“-Spielplatz, Heidelberger Zoo und Waldschwimmbad Viernheim, sowie eine Fahrradtour zum Karlstern mit anschließender Minigolfrunde angeboten. Das erste Sommercamp findet in der dritten Woche der hessischen Sommerferien vom 20. bis zum 24. Juli jeweils von 8.30 bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt.

Zehn Teilnehmer

Ein zweites Sommercamp findet in der letzten Ferienwoche vom 10. bis zum 14. August ebenfalls jeweils von 8.30 bis 16 Uhr statt. Dafür können sich wiederum zehn Teilnehmer anmelden. Für eine fünftägige Ganztagsbetreuung erhebt die Kindersportschule einen Unkostenbeitrag von 125 Euro für Mitglieder und von 150 Euro für Nicht-Mitglieder. Eine finanzielle Förderung für Teilhabe an Freizeitangeboten in Kultur und Sport für Kinder und Jugendliche ist durch „Neue Wege im Kreis Bergstraße“ möglich. Weitere Informationen dazu gibt es unter bildungspaket-neue-wege.org. Eine Anmeldung zu dem Ferienprogramm ist unter Telefon 06204/30 55 269 oder per E-Mail an kiss@tvviernheim.de möglich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020