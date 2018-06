Sommerspiele lösen Mathe ab

Anzeige

Die fertigen Sessel und Tische werden weiß lasiert und stehen künftig auf der Terrasse des Oberstufencafés. Gemütlich wird das Zeitvertreiben im „Albert-O“ mit den passenden Sitzkissen: Anke Hollenberg näht mit den Schülern Kissenbezüge („Sogar die Jungs können mit der Nähmaschine umgehen“) und bedruckt sie mit passenden Sprüchen „Naherholungsgebiet“ oder „Nur noch zehn Minuten…“.

Bunt und lecker sieht es in den Chemiesälen aus. In dem einen Klassenraum werden Seifen, Badebomben, Salz- und Zuckerpeelings oder Körperlotionen selbst hergestellt, im anderen Saal ist „Molekularküche“ angesagt. Kochen und Chemie werden dabei kreativ verbunden. Schüler Erick arbeitet an „Cola-Kaviar“ und erklärt auch, wie es funktioniert: „Cola wird mit Natriumalginat vermischt und dann in ein Gemisch aus Wasser und Kalziumchlorid getropft.“ Die Tropfen formen sich zu kleinen Kügelchen und behalten ihre Form. „Die Hülle wird fest, der Kern bleibt flüssig“, fasst Barbara Karches zusammen.

Praxistipps für den Umgang mit Kleinkindern, fürs Füttern und Wickeln von Babys gibt es im Projekt „Babysitterkurs“. Die Jugendlichen lernen altersgerechtes Spielzeug und sinnvolle Beschäftigungen (wieder) kennen und versuchen, einen Babysittereinsatz zu planen. „Mädchen, elf Monate alt, die Eltern sind abends auf einem Fest“ oder „Zwillinge, fünf Jahre alt, die Mutter geht samstags arbeiten“ geben Jörg Holzmann und Sarah Müller die Rahmenbedingungen vor.

Morgen großes Fest

Was sie im Umgang mit kleinen Kindern gelernt haben, dürfen die Babysitter-Projekt-Teilnehmer am morgigen Donnerstag gleich unter Beweis stellen. Dann beendet die AMS die Projektwoche und das Schuljahr 2017/18 mit einem großen Schulfest – inklusive Kleinkindbetreuung und dem Verkauf von Badeperlen oder Sofakissen. Das Fest beginnt um 17 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung in der Aula und endet um 21 Uhr.

Die gesamte Schulgemeinde und die Familien der Schüler sind eingeladen, sich die Ergebnisse der Projektwoche anzuschauen oder auszuprobieren.

