Sonderöffnung während der Ferien

Viernheim.Anders als in den vergangenen Jahren hat die Katholische Öffentliche Bücherei St. Hildegard-St. Michael (Drachenbücherei) in der Nibelungenschule während der Sommerferien durchgängig jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich laut einer Pressemitteilung besonders an Menschen, die in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht in Urlaub fahren. Spezielle Tische bieten Bücher zu Themen wie „Urlaub in Deutschland“, „Raus in die Natur“ oder „Sommer, Sonne, Lesevergnügen“. Der Online-Katalog ist unter der Adresse bibkat.de/drachenbuecherei abrufbar. Am 30. Juni, von 16 bis 18 Uhr, am 1. Juli von 9 bis 12 Uhr sowie am 2. Juli von 16 bis 18 Uhr ist die Bücherei nochmals zu den gewohnten Zeiten geöffnet. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.06.2020