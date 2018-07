Anzeige

Viernheim.Mit dem Thema Kita-Gebühren wird sich die Stadtverordnetenversammlung in einer Sondersitzung am Montag, 30. Juli, 19 Uhr, im Ratssaal beschäftigen. Das hat Bürgermeister Matthias Baaß gestern in einer Presseerklärung mitgeteilt. CDU, UBV und FDP hatten die Sitzung beantragt, da sich durch die Umstellung der Gebührensatzung zum 1. August für etliche Familien eine höhere finanzielle Belastung ergibt (wir berichteten). Die Grünen unterstützen die Initiative.

Die Parteien wollen zunächst erreichen, dass die Stadt den Eltern die Mehrkosten im Vergleich zum alten System erstattet. Später solle eine neue Gebührensatzung erarbeitet werden. Baaß hält den beabsichtigten Beschluss allerdings „aus haushaltsrechtlichen Gründen“ für nicht umsetzbar. Die Verwaltung werde daher versuchen, die erst für die reguläre Sitzungsrunde im August angekündigten Beratungsunterlagen bereits in der Sondersitzung zur Verfügung zu stellen. wk