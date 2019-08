Sonne lacht über dem Festgelände

Viernheim.. Nachts hatte es noch in Strömen geregnet, doch das Helfer-Team des Skiclubs Viernheim gab die Hoffnung auf schönes Wetter beim Wiesenfest nicht auf. Und tatsächlich: Nachdem die Sitzgruppen auf der Freifläche abgetrocknet waren, lachte die Morgensonne über dem Festgelände. Pünktlich zum Beginn der Veranstaltung, bei dem der Verein auch das 20-jährige Bestehen des Skistadls feierte, waren die Sitzgruppen unter den Sonnenschirmen sowie im Innenraum bis auf den letzten Platz belegt.

Über die zahlreichen Besucher freuten sich insbesondere Skiclub-Vorsitzende Karin Rein und die vielen Helfer, die die Gäste mit Speisen und Getränken versorgten. Geboten wurden bei dem bayerischen Frühschoppen Weißwürste und Brezeln, zum Mittagessen gab es Steaks und Bratwürste und am Nachmittag ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Musikalisch verwöhnte die beliebte Viernheimer Band Holger Bläß & Friends die Besucher.

Der Viernheimer Skistadl ist nicht nur sportliche und gesellige Heimat für die Skiclub-Mitglieder, sondern auch ein „Gästehaus“ für Viernheimer Familien, Vereine und Betriebe, die die gemütlichen Räume über ein Wochenende mieten können. Als Attraktion bei dem Wiesenfest erwies sich der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Familiensportpark. Wem es auf der sonnigen Festwiese zu heiß wurde, fand im Kneipp-Becken oder bei einem Armbad angenehme Abkühlung.

Ausblick auf Winter-Aktivitäten

SC-Vorsitzende Karin Rein zeigte sich davon überzeugt, dass das gelungene Fest so manchen Gast dazu veranlassen könnte, Mitglied im Skiclub zu werden. Schließlich wurde während des Tages bereits ausgiebig über die bevorstehenden Winter-Reisen in die schönsten Skigebiete der Alpen gesprochen. Eine entsprechend positive Bilanz des Wiesenfests zog ein Aktiver des Skiclubs: „Dieser sonnige Tag nach dem starken Regen in der Nacht ist eine Freude wie über zehn Zentimeter Neuschnee.“

Noch vor dem kommenden Winter dürfen sich die Mitglieder und Freunde des Vereins über ein weiteres geselliges Treffen freuen. Am Freitag, 22. November, 20 Uhr, tritt der Weinheimer Entertainer und Kabarettist Markus Weber in seiner Rolle als „Fräulein Baumann“ im Skistadl auf. H.T.

