„Die Absender der drei Ballons, die am weitesten von der Nibelungenschule entfernt gefunden und zurückgesendet werden, haben die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen“, sagt die kommissarische Schulleiterin Anke Hofmann, bevor die Kinder endlich die bunten Ballons in luftige Höhen steigen lassen. „Ich denke, ich bin sicherlich recht weit vorne an der Spitze, und mein Ballon fliegt richtig weit“, ist sich Martha bereits zu Beginn des Wettbewerbs sicher.

In der Schillerschule legen derweil die Schüler mit kurzen Aufführungen für die neuen Abc-Schützen los. Mit ihren Schauspielkünsten entführen sie die Erstklässler beispielsweise in einen Zauberwald. Bei bekannten Liedern wie zum Beispiel dem „Katzentatzentanz“ erheitern die Schüler mit ihren sauber einstudierten Auftritten ihre neuen Mitschüler.

Gemütliches Treffen im Hof

Auch in der Goetheschule nebenan werden die Erstklässler herzlich empfangen. Für Kinder, Freunde und Familie sind im Hof auch Bierbänke aufgestellt, um bei Sonnenschein und heißen Temperaturen noch einmal aufzutanken und die Einschulung zu feiern.

Fürs Leben lernen

Es wird eine Menge geboten am Einschulungstag. Viele der Lieder, Erzählungen, Sketche und Aufführungen bei den Einschulungen behandeln Themen wie Toleranz, Miteinander und Vielfalt. Mit rhythmischen Rap-Songs und flotten Tänzen zeigen die Schüler, was es heißt, eine schulische Gemeinschaft zu sein. Nämlich: stetig miteinander, aber auch voneinander zu lernen. Und das, so ist die Botschaft an diesem Tag, ein ganzes Leben lang.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.08.2018