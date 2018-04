Sophia Gratzel holt in Dänemark Platz drei

Viernheim.Im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften im August hatte die Viernheimer Rollkunstläuferin Sophia Gratzel eine Nominierung für den Interland Cup 2012 in Dänemark erhalten. Nun war es endlich so weit: Sophia ist in Dänemark angetreten und verbuchte dabei einen dritten Platz für sich.

Nach zehnstündiger Bahnfahrt erreichte die Elfjährige erst spät in der Nacht das Hotel, und schon am

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1272 Zeichen des Artikels

