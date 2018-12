Sorge um Klimawandel

Viernheim.Die Stadt Viernheim hat sich gemeinsam mit dem Afrikaverein Focus dazu entschlossen, die Städtepartnerschaft mit Silly in Burkina Faso um eine Klimapartnerschaft zu ergänzen und damit zu vertiefen. „Der Klimawandel wird uns alle treffen, weltweit und mit unterschiedlicher Härte und verschiedenen Auswirkungen“, sagt der Brundtlandbeauftragte Philipp Granzow. „Silly ist heute schon in hohem Maß von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die Regenzeiten sind in den letzten Jahren unregelmäßiger und kürzer geworden. Dafür war ihr Beginn umso heftiger und ging auch mit starken Stürmen einher, die es bislang nicht gab.“

Ab heute findet im Viernheimer Rathaus ein zweitägiges Netzwerktreffen der „Kommunalen Klimapartnerschaften“ in Deutschland statt. Viele der insgesamt 60 deutschen Städte, die mit Kommunen in Afrika, Asien oder Lateinamerika eine Klimapartnerschaft planen oder unterhalten, tauschen sich hierbei aus. Sie sollen ein gemeinsames Handlungsprogramm im Bereich Klimaschutz und -anpassung aufstellen. „Die vorbereitende Projektphase ist die Grundlage um langfristig Fördermittel des Bundes zu erhalten“, so Granzow. red/bur

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018