Anzeige

Damit alles reibungslos funktioniert, hat sie auch gleich einen kleinen Aufkleber an der Innenseite ihrer Wohnungstür angebracht. Ersthelfer und Ärzte wissen dann, dass der Haushalt über eine Rettungsdose verfügt und im Kühlschrank gelagert wird, weil der schnell zu finden ist. Seitdem fühlt sich Christa Munsch sicherer, was sie im Filmbeitrag auch deutlich zum Ausdruck bringt. Für die Stadtverwaltung steht fest: Die kleine Dose kann Leben retten. Denn nicht jedem gelingt es in einer Notfallsituation, Angaben zum Gesundheitszustand und anderen wichtigen Angaben zu machen. Die Informationen in der Notfalldose sind auch eine große Hilfe für Angehörige, Freunde und Bekannte.

Auch sie sind in einer Notfallsituation unter Stress und reagieren mit unter ganz unterschiedlich, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Eine Notfalldose sei schon deshalb sinnvoll, weil immer mehr Menschen allein oder in Zwei-Personen-Haushalten leben.

Die SOS-Notfalldosen sind bei folgenden Viernheimer Innenstadtgeschäften zum Preis von zwei Euro das Stück erhältlich: ARTee – Der Teeladen (Rathausstraße 23), Buchhandlung Schwarz auf Weiß (Rathausstraße 41A), Christine B. – Mode & mehr (Rathausstraße 22), Küchen mit Biss (Rathausstraße 8), Nähgalerie Müller (Rathausstraße 47). red

Info: Nähere Informationen auf notfalldose.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.04.2018