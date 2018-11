Soul und Gospelsongs

Viernheim.Der Gospelchor ist aus dem kirchenmusikalischen Spektrum der evangelischen Kirchengemeinden nicht mehr wegzudenken. Neben einem jährlichen Konzert engagiert sich der vor fünf Jahren gegründete Chor mit Auftritten in Gottesdiensten, bei Gemeindefesten, der jüngsten „Langen Nacht“ und dieses Jahr beim „Lebendigen Adventskalender“. Am morgigen Sonntag, 18. November, gibt es einen stimmungsvollen Konzertabend um 18 Uhr in der Auferstehungskirche. Gemeinsam mit dem Gospelchor musizieren Barbara Käser am Tenorsaxophon, Markus Eichler am Bass und Martin Stein am Keyboard. Unter dem Motto „gospelig, soulig, kunterbunt!“ ist eine große Bandbreite von flotten und gefühlvollen Titeln zu hören. Gemeindepädagogin Sabine Lorenz liest zwischen den musikalischen Blöcken Texte. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten. red

