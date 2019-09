Souveräner Auftakterfolg

Viernheim.. Der Saisonauftakt für die BG Viernheim-Weinheim ist geglückt. Beim Aufsteiger TV Rastatt-Rheinau Pioneers setzten sich die Sharks souverän mit 55:69 durch und starteten mit einem Sieg in die neue Oberliga-Saison.

Beide Teams gingen unruhig in die Begegnung. „Typisch für ein erstes Saisonspiel“, kommentiere BG-Trainer Robin Zimmermann das erste Viertel, nach dem sein Team mit 18:14 zurücklag. Doch dann fanden die Sharks besser ins Spiel, Youngster Peter Freudenberg brachte sein Team mit acht Punkten in Folge auf die Erfolgsspur. Auch defensiv beherrschten sie ihren Gegner zunehmend, dem Aufsteiger gelangen im zweiten Viertel nur noch acht Punkte. Zur Halbzeit lag die BG dann bereits mit 33:26 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Lukas Kreutzer seine Klasse und war mitentscheidend für eine 15-Punkte-Führung der BG (34:49). Im Schlussabschnitt gelangen den Pioneers drei Drei-Punkte-Würfe in Folge, woraufhin der erfolgreiche Werfer von Dörr in Manndeckung genommen wurde. Jetzt konnten sich die Sharks wieder absetzen und das Spiel und den Sieg nach Hause bringen. „Wir können und müssen in puncto Intensität und Energie noch deutlich zulegen“, blickte Zimmermann nach der Partie schon auf das nächste Match. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019