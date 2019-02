Sozialdemokraten fordern zweiten Kita-Neubau

viernheim.Mit einem Vorstoß will die Viernheimer SPD dem Mangel an Kita-Plätzen in der Stadt begegnen. Es sollten nun zwei Kindertagesstätten gebaut werden, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Fraktion in der Stadtverordneten-Versammlung an die Presse.

Derzeit bereitet die Verwaltung den Bau einer neuen Kita vor (wir berichteten). „Mit Blick auf die Bedarfssituation halten wir aber den Bau einer

...