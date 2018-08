Sozialdemokraten trainieren das Jonglieren

Viernheim.Nach mehreren Jahren Pause zählt der Familientag der SPD Bergstraße mittlerweile wieder zu den festen Terminen der Sozialdemokraten. Der Veranstaltungsort ändert sich von Jahr zu Jahr. Diesmal waren die Viernheimer Genossen an der Reihe, die in den Familiensportpark West eingeladen hatten.

Dort herrschen beste Voraussetzungen für solch ein Treffen, außerdem kann man auf die Unterstützung der SG Viernheim bauen. Vor allem Familien mit Kindern wurde ein buntes Programm geboten. Kinderclown und Zauberer Mister Kunterbunt sorgte mit seinen Kunststücken bei den Kleinsten für große Verwunderung, eine Hüpfburg, eine Popcornmaschine und Kinderschminken rundeten das Angebot für den Nachwuchs ab.

Dazu gab es zarte Steaks und knackige Bratwürste sowie kalte Getränke und nachmittags zum Kaffee eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße, freute sich bei seiner Begrüßung nicht nur über das tolle Wetter in der Brundtlandstadt, sondern auch über den guten Zuspruch der Parteimitglieder. Ein Sonderlob erhielten die Viernheimer Sozialdemokraten, die sich als hervorragender Gastgeber zeigten.

Viel sozialdemokratische Politprominenz war in den Familiensportpark West gekommen. An der Spitze die Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Christine Lambrecht, die Landtagsabgeordneten Norbert Schmitt und Karin Hartmann, der Kreisbeigeordnete Karsten Krug sowie Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß und der Ortsvorsitzenden Maximilian Wohlfart. Natürlich nutzte Schmidt, der im Kreis als Kandidat für den hessischen Landtag antritt, die Gelegenheit, um seine Ziele und die der Partei zu präzisieren. „Das wird ein hartes Stück Arbeit, deshalb legen wir jetzt schon los. Wir stehen in erster Linie für gebührenfreie Bildung und setzten uns für bezahlbaren Wohnraum ein“. Baaß wies auf die Bedeutung des Familiensportparks hin, der nicht von staatlicher Unterstützung lebt, sondern durch Spenden und ehrenamtliches Engagement Stück für Stück weiter gebaut wird.

Dass sich die Kreis-SPD in Viernheim trifft, freute das Stadtoberhaupt, „denn wir stehen voll und ganz hinter unserem Kandidaten Marius Schmidt“.

Am kommenden Samstag sind die Bergsträßer Genossen erneut in Viernheim zu Gast. Dann wird ab 10 Uhr auf dem Apostelplatz gegrillt und sicher auch politisiert. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018