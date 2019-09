Spätsommeridylle am Waldsee lädt zum Spazieren ein

Viernheim.Den Spätsommer haben Michael und Simone Gusdorf am Dienstag bei einem Spaziergang genossen. Gemeinsam mit ihrer Hündin Lola waren sie am Viernheimer Waldsee unterwegs. Dort, wie auch an anderen Orten in der Region, haben die Blätter von Bäumen und Sträuchern begonnen, ihre Farbe zu wechseln. Die sommergrünen Laubgehölze stimmen sich damit auf Herbst und Winter ein. In den nächsten Tage bleibt es aber noch relativ warm, die Höchsttemperaturen liegen teils weit über 20 Grad. Nachts können die Werte jedoch schon bis auf rund sieben Grad absinken. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es bleibt meist trocken. fhm (Bild: Kreutzer)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.09.2019