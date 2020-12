Spannend präsentierter Krimi führt ins Kreisfinale

Viernheim.Trotz der Corona-Pandemie, der Abstandsregeln und des vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutzes beteiligt sich die Friedrich-Fröbel-Schule auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten Vorlesewettbewerb. Im Vorfeld der lokalen Endausscheidung wurden die Besten der beiden sechsten Klassen ermittelt, in der Aula fiel nun die Entscheidung über den Schulsieg. Gewonnen hat Jenkeman Osman aus der 6b, die sich einen Text aus dem Kinderkrimi „Fußballstar in Gefahr“ der Autorin Henriette Wich ausgesucht hatte.

„Ich war am Anfang schon sehr aufgeregt, auch wenn ich in der Klasse schon vor den Mitschülern vorgelesen habe. Es hat dann aber Spaß gemacht, obwohl der Fremdtext nicht ganz einfach war“, berichtet Osman, die ihr eigenes Buch, das sie als spannend, lustig und interessant beschreibt, mittlerweile fast auswendig kennt. Als Belohnung gab es bei der Siegerehrung neben einer Urkunde noch einen Buchgutschein. Jetzt geht es zum Entscheid im Kreis Bergstraße. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.

Gutscheine konnten auch die drei anderen Finalisten Nick Sokorenko, Wiktorija Rein und Fabian Günther entgegennehmen. Sie hatten sich Textpassagen aus „Das Rätsel der Könige“ von Alfred Hitchcock, „Merkt doch keiner, wenn ich schwänze“ von Annette Weber und „Seawalkers – Gefährliche Gestalten“ von Katja Brandis ausgesucht. Der Fremdtext stammte aus „Wunder“ von Raquel J. Palacios.

Neben den Jurymitgliedern zählten in der Aula auch einige Klassenkameraden zu den Zuhörern, die kräftig die Daumen drückten. „Letztendlich hat das Lesen des Fremdtexts den Ausschlag gegeben, denn hier galt es eine unbekannte Geschichte vorzutragen“, erklärte Deutschlehrerin Beate Swoboda. Gefragt waren bei allen Stücken, dass sicher und flüssig gelesen wurde, die Aussprache klar und deutlich war, das Lesetempo stimmte, Pausen an den richtigen Stellen gesetzt sowie Betonung und Stimmlage sinngemäß eingesetzt wurden. Swoboda hatte den Lesewettbewerb mit Anja Kropp organisiert.

In der Jury saßen neben Anja Kropp und Beate Swoboda die stellvertretende Schulleiterin Silke Seitz, die pensionierte Deutschlehrerin Stephanie Schreck und die Zehntklässlerin Diana Fellinger. Sie machten sich die Entscheidung nicht leicht. „Man hat gemerkt, dass die Schüler im Deutschunterricht gut aufgepasst haben, gerade was das Lesevermögen und das Textverständnis angeht“, lobte Swoboda alle Teilnehmer.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020