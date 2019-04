Spannende Daten aus den Tiefen des Alls

Viernheim.Es ist eine Frage, die Christine Träger-Chatterjee oft hört. „Du kennst dich doch aus mit dem Wetter von morgen, oder?“ Und ihre Antwort ist immer die gleiche: „Nee.“ Denn obwohl sie den ganzen Tag mit Wetterdaten arbeitet, ist es nicht der Wetterbericht für die nächsten Tage, den sie verfolgt. „Mich interessiert weniger, wie das Wetter wird, sondern, wie es war. Und was wir daraus lernen können.“

Träger-Chatterjee arbeitet für die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt. EUMETSAT schickt Satelliten ins All, um von dort aus Wetterdaten auf der Erde zu sammeln. Elf solche in Darmstadt entwickelten Satelliten voller spezieller Messinstrumente schweben derzeit um die Erde herum und sammeln Fakten über Regenmengen, Wolkendichte, Temperaturen und vieles mehr. „Ich finde es faszinierend, dass man mit so einem Ding so weit oben so viel messen kann und so viele Zusammenhänge sieht“, sagt Träger-Chatterjee begeistert.

Seit wann sie sich schon so für das Klima interessiert? Die 42-Jährige schüttelt ratlos den Kopf und sagt schließlich lachend: „Schon lange.“ Von klein auf faszinierten sie Wetterphänomene. So sehr, dass die Viernheimerin überlegte, Meteorologie zu studieren. Doch schließlich entschied sie sich für Geographie. „Denn dazu gehört auch die Atmosphäre“, erklärt sie. Und damit das Thema Klimatologie, über das Träger-Chatterjee ihre Doktorarbeit schrieb – und das sie seitdem nicht mehr loslässt.

Schon an der Universität kam die Viernheimerin mit den Wetterdaten von EUMETSAT in Kontakt. Doch nach dem Studium ging sie erst zum Deutschen Wetterdienst, wo sie an der Entwicklung einer Software für die Erstellung von Wettervorhersagen mitarbeitete. Eine Arbeit, für die sich die Geographin einiges an IT-Kenntnissen beibringen musste. Als das Projekt auslief, wechselte die Viernheimerin daher für kurze Zeit in ein IT-Unternehmen. „Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich die Arbeit zwar machen kann, dass es für mich aber kein Beruf ist“, sagt sie und zuckt fast schon ergeben die Schultern. 2015 wechselte sie deshalb zu EUMETSAT – zurück zum Wetter.

30 europäische Mitgliedsstaaten

Jeden Morgen geht die 42-Jährige auf dem Weg in ihr Büro an großen Modellen der Satelliten vorbei, die ständig Wetterdaten zur Erde schicken. EUMETSAT gibt diese Informationen an die Wetterdienste ihrer 30 europäischen Mitgliedsstaaten und einiger afrikanischer Länder weiter, die daraus ihre Wettervorhersagen entwickeln. Für die Klimabeobachtung werden die Daten noch einmal genauer auf Ihre Qualität überprüft. „Mit diesen exakten Daten arbeite ich“, erklärt Träger-Chatterjee. Sie schult Wissenschaftler darin, wie die Informationen aus dem All genutzt werden können. Dafür reist die Viernheimerin durch ganz Europa und immer wieder auch nach Afrika. „Am aufregendsten war eine Reise nach Ghana, wo ich erstmal alles organisieren und klären musste – bis hin zu der Frage, ob es überhaupt eine Internetverbindung gibt“, erzählt die 42-Jährige schmunzelnd.

Noch aufregender als das Reisen findet sie aber etwas anderes: „Anderen beizubringen oder gemeinsam zu entdecken, was mit den Daten machbar ist – das ist spannend!“ Auch wenn sie selbst nicht aktiv forscht, bekommt sie mit, was die Kollegen, die sie schult, mit den Daten aus dem All herausfinden: wie sich Waldbrand-Regionen in Portugal nach dem Feuer weiterentwickeln. Wo es Sinn macht, Solaranlagen aufzubauen. Oder an welchen Orten die Wahrscheinlichkeit für fünf sonnige Tage am Stück am höchsten ist – damit Hochzeitsplaner dafür werben können. Die Nutzungsmöglichkeiten der Klimadaten seien riesig, sagt Träger-Chatterjee. „Und da ist noch viel mehr Potential, das wir erst noch entdecken müssen.“

In Zukunft möchte auch die Viernheimerin wieder stärker in die Forschung einsteigen und selbst der Frage nachgehen: „Wie war das Wetter früher, wie haben Systeme wie die Landwirtschaft darauf reagiert – und was können wir daraus lernen?“ Denn die Klimaveränderung macht der zweifachen Mutter Sorgen. „Ich sehe bei meiner Arbeit immer wieder Klimamodelle und bekomme viel zur globalen Erwärmung mit. Das ist beängstigend.“ Das Thema, so Träger-Chatterjee, sei „heiß“ und es werde heiß bleiben. „Wir müssen jetzt etwas tun, wenn unsere Kinder noch eine Chance haben sollen, auf der Erde zu leben.“ Was auch immer geschieht: Sie wird es genau beobachten.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019