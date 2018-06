Spannende Kämpfe bei internationalem Turnier

Anzeige

Viernheim.Bei der 20. Auflage des „Großen Preises von Viernheim“ konnte der Stemm- und Ringclub in der Waldsporthalle über 250 Athleten aus dem In- und Ausland begrüßen. Die Nachwuchsringer kämpften einmal mehr in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen um die heiß begehrten Pokale. Durch Athleten aus Österreich und Ungarn war das Turnier diesmal sogar international angehaucht.

Dieses Turnier wurde zum Gedenken an die ehemaligen Vorsitzenden Jean Mandel und Johann Franz Hofmann sowie des in ganz Nordbaden geachteten Trainers Valentin Reinhardt ausgetragen. Der SRC Viernheim glänzte dabei einmal mehr mit Gastfreundlichkeit und einer guten Organisation. Den angereisten Athleten, Betreuern, Eltern und Besuchern wurde dabei Ringkampfsport auf höchstem Niveau geboten. Dieses Jahr hatten sich allerdings 60 Ringer weniger als zuletzt angemeldet, sodass nur vier statt fünf Matten ausgelegt wurden. Gerungen wurde in sieben Altersklassen.

Auch dieses Jahr hatte der SRC, als einer der wenigen Vereine in der Region, die weibliche Jugend ab elf Jahren mit ins Turnier aufgenommen. Bedingt durch die anstehenden deutschen Meisterschaften nahmen jedoch nur 20 Ringerinnen teil. Auch bei den Kadetten waren es nur drei Teilnehmer, denn am selben Tag wurden die deutschen Mannschafts-Meisterschaften abgehalten.