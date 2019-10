Spannende Prüfungen

Viernheim.Der Reit- und Fahrverein (RuF) Viernheim hat sich in den vergangenen Jahren als Ausrichter von Großveranstaltungen einen guten Namen gemacht, entsprechend groß ist der Zuspruch von Pferdesportlern auch über die Region hinaus. Das gilt auch für das Herbstturnier an diesem Wochenende: Am Freitag, 18. Oktober, wird auf der vereinseigenen Anlage am alten Weinheimer Weg die Hallensaison eröffnet.

Nach den äußerst hohen Starter- und Zuschauerzahlen beim großen Sommerturnier kann der Reit- und Fahrverein auch beim aktuellen Turnier ein beeindruckendes Nennungsergebnis verzeichnen. Mit mehr als 700 Starts in den 19 ausgeschriebenen Prüfungen können sich die Viernheimer auf hochkarätigen Reitsport und beste Unterhaltung freuen. Mit von der Partie sind 244 Reiter aus sieben Nationen mit insgesamt 754 Pferden. Über alle drei Turniertage werden Springprüfungen bis zur Klasse M* und Dressurprüfungen bis zur Klasse A* ausgetragen. Beliebter Höhepunkt für die Zuschauer ist das Springen „Jump and Fun“, das am Samstagabend, 19. Oktober, auf dem Programm steht.

Für das leibliche Wohl von Teilnehmern und Zuschauern ist im beheizten Hallenanbau mit direktem Blick in die große Turnierhalle bestens gesorgt. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019