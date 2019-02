Spannende Spiele beim TSV Amicitia

Viernheim.Zum ersten Spiel der Rückrunde ging es für die siebten Herren des TSV Amicitia nach Wallstadt. Nach den beiden Doppeln stand es 1:1. Schober und Hoock gewannen ihre Einzel. Das hintere Paarkreuz mit Frick und Nguyen schwächelte, was zum 3:3 führte. Im Anschluss konnte das vordere Paarkreuz wieder beide Einzel gewinnen. Das sicherte den 4:6-Auswärtserfolg.

Die erste Damenmannschaft empfing den Tabellenletzten der Verbandsklasse, die Spfr. Haßmersheim. Die Doppel waren ausgeglichen, so konnten Gabi Baureis/Heike Reich den Punkt für Viernheim sichern, während Maria König/Meike Drescher ihr Doppel abgeben mussten. Auch in den ersten Einzeln blieb es ausgeglichen. Danach schafften die Viernheimerinnen einen 8:2-Sieg. Das zweite Damenteam reiste zur SG Heidelberg-Neuenheim, dem Tabellenführer der Damenbezirksliga Nord. Die Mannschaft um Edith Mechelke Schwede, Ursula Winkenbach und Astrid Ernst blieb jedoch chancenlos.

Die bisher sieglosen fünften Herren traten beim Tabellenführer der Kreisklasse A 1, dem LSV Ladenburg 3 an. In den Doppeln konnten die Viernheimer nur einen Satz gewinnen. Einzig Jan-Eric Mayer schaffte es, einen Ehrenpunkt für die Viernheimer zu holen.

Die erste Herrenmannschaft empfing mit dem SV Adelsheim den punktgleichen Verfolger in der Verbandsliga. Die 2:1-Führung der Viernheimer nach den Doppeln hielt nicht lange an. Im weiteren Verlauf drehten Erik Winkenbach, Andreas Czech und Patrick Beck die Führung zugunsten der Viernheimer auf 5:3. Zum Ausgleich der Gäste mussten Stephan Maier und Marcel Tröger ihre Einzel verloren geben. Eine erneute Siegesserie der Viernheimer durch Siege von Maus, Winkenbach und Czech machte eine Niederlage der Heimmannschaft unmöglich. Final schaffte es Maier, den 9:6-Sieg der Viernheimer zu sichern.

Im Schlussdoppel geschlagen

Die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia empfing die erste des LSV Ladenburg. Nach den Doppeln mussten die Viernheimer einen Rückstand hinnehmen. In den Einzeln blieb es ausgeglichen. In der ersten Einzelrunde konnten Christian Schwalbe, Tim Trobisch und Jannik Brand für die Viernheimer punkten, während Kristijan Cule, Ulrich Flessner und Steffen Nägele ihre Spiele verlorengaben. So lag das Team nach neun Spielen mit 4:5 hinten. Erneut blieb es bei diesem knappen Rückstand, da Cule und Trobisch punkten konnten, während Schwalbe und Nägele sich geschlagen geben mussten. Durch zwei Siege des hinteren Paarkreuzes konnte der 6:7-Rückstand zu einer 8:7-Führung gedreht werden. Das Schlussdoppel entschied über den Ausgang des Spiels: Das Viernheimer Doppel unterlag, was ein 8:8 zur Folge hatte.

Die vierte Viernheimer Herrenmannschaft empfing die Post SG Mannheim in der Kreisklasse A 2. In den Doppeln blieben die Viernheimer ohne Punktverlust. In den Einzeln musste sich Richard Schober schließlich geschlagen geben. Die Mannschaft erhöhte unbeeindruckt durch Siege von Eckhard Heldt, Helmut Marquardt und Jürgen Faber auf 7:1. Erneut verkürzten die Gäste auf 7:4. Wieder punkteten Heldt und Marquardt zum 9:4-Sieg.

Die fünften Herren empfingen den Konkurrenten im Abstiegskampf der Kreisklasse A 1, die DJK St. Hildegard/Lindenhof. Nach den Doppeln stand es 2:1. Das erste Paarkreuz konnte seine Spiele gewinnen. Darauf patzte das mittlere Paarkreuz. Eine Siegesserie der Viernheimer erhöhte die Führung auf 8:3. Mit dem ersten Saisonsieg verlässt das Team den letzten Tabellenplatz.

Ersatzgeschwächt musste die sechste Herrenmannschaft im Lokalderby antreten. Beide Doppel konnte der TSV Amicitia für sich entscheiden. Benedikt Müller musste sich im ersten Einzel geschlagen geben, jedoch konnten Klaus Büchler und Heike Reich ihre Spiele gewinnen, während Vincent Mayer durch einen Sieg im fünften Satz den Spielstand auf 5:1 für den TSV stellte. Die Gäste des TV Viernheim verkürzten auf 5:3, es konnte am Schluss ein 7:3-Erfolg gesichert werden.

Die Spielgemeinschaft des TSV Amicitia und der DJK Vogelstang der Schüler empfing die TTF Hemsbach. Aus den Doppeln ging es ausgeglichen. Im ersten Einzel konnte Cesare Righetto für die SG punkten und gewann auch sein zweites Einzel. Bartu Karsak entschied in der Verlängerung sein Einzel für sich. Die zweite Schülermannschaft empfing die DJK Wallstadt 4. Lediglich Lucy Junger konnte in ihrem ersten Einzel einen 3:1-Sieg einfahren. red

