Spannende Suche nach dem Schatz

Ried-Odenwald-Tour

Radsportler steigen auch bei Regen in den Sattel

Das regnerische Wetter hielt offensichtlich so manchen Radsportler davon ab, an der Ried-Odenwald-Tour in Bürstadt an den Start zu gehen. Die Radfahrervereinigung (RV) 03 veranstaltete die Rundfahrt in Erinnerung an den vor einem ...