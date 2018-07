Anzeige

Gestärkt ging es danach – mit Taschenlampen bewaffnet – zur Nachtwanderung, die über Wiesen und Wälder rund um die wunderbare Landschaft in Ober-Scharbach führte. Mit dem Holz, das die Kinder unterwegs sammelten, wurde nach der Rückkehr im Gerhard-Hauptmann-Haus an der Feuerstelle ein großes Lagerfeuer entzündet. Die Kinder konnten dabei mit langen Stöcken ihre Marshmallows ins Feuer halten und danach verzehren. Zusammen mit dem Gitarrenspiel eines Vaters entstand eine tolle Atmosphäre. Nach so vielen Eindrücken bereits am ersten Tag konnten alle gut schlafen.

Am Samstag wurde die Gruppe nach gemeinsamem Frühstück um 9.30 Uhr von Bauer Meixner mit einem Planwagen – von einem Traktor gezogen – abgeholt. Die kurzweilige Fahrt, die über Wald-und Wiesenwege zunächst hoch auf die Tromm führte und alle kräftig durchschüttelte, endete in Wald-Michelbach an der Sommerrodelbahn. Dort wurde trotz des starken Besucheraufkommens zur Freude der Kinder und Väter ausgiebig gerodelt.

Kurz nach 13.30 Uhr ging es mit dem Planwagen über die Tromm wieder zurück zum Gerhard-Hauptmann Haus in Ober-Scharbach. Nach der Ankunft um 15 Uhr ging es – passend zur Fußball-WM – weiter mit einem Fußballspiel mit gemischten Vater-Kind-Mannschaften. Parallel gab es ein Tischtennis-Turnier. Hungrig konnte nach so viel sportlichen Aktivitäten gegen 18 Uhr feierlich der Spanferkelgrill eingeweiht werden, nachdem man tags zuvor noch konventionell auf dem hauseigenen Grill gegrillt hatte. Nach dem Essen zeigten die ersten Kinder nach einem erlebnisreichen Tag Ermüdungserscheinungen und gingen schlafen. Die Väter ließen den Tag mit Public Viewing über die eigens mitgebrachte Satellitenanlage ausklingen. Nachdem am Sonntag ausgeschlafen werden konnte, ging es nach dem Frühstück an das Kofferpacken und das Aufräumen in beiden Häusern.

Gegen 13 Uhr stand schließlich noch das obligatorische Abschlussessen auf dem nahegelegenen Schardthof an, ehe es wieder zurück nach Viernheim ging. red

