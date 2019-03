Spannender Alltag einer Räuberfamilie

Viernheim.. Große Spielfreude, schöne Kostüme, ein passendes Bühnenbild und flotte Musik – all das bot die Theatergruppe der Lebenshilfe ihrem Publikum bei der Aufführung des Stücks „Ronja Räubertochter“ in der voll besetzten TSV-Halle. Von Beginn an unterstützten die Besucher immer wieder mit herzlichem Beifall die Akteure auf der Bühne.

Da das Theaterprojekt aus personellen Gründen unterbrochen werden musste, war in diesem Jahr zunächst keine Aufführung vorgesehen. Doch der Lebenshilfe-Vorsitzende Robert Miltner konnte noch rechtzeitig die beiden Theaterpädagoginnen Christiane Binas-Kalle und Ester Martinez für Proben und Inszenierung einer Bühnenhandlung gewinnen. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit wurde die Aufführung ein großer Erfolg.

Diesmal diente eine Geschichte von Astrid Lindgren als Vorlage. Aus der Erzählung „Ronja Räubertochter“ spielte das Ensemble der Lebenshilfe einzelne Szenen, die den Alltag der Räuberfamilie schilderten. Das Publikum erfreute sich am Engagement der Darsteller, die sich mit dem Lied „Im Wald da sind die Räuber!“ vorstellten.

Dargestellt wurde die Räuberfamilie mit einem Baby unter anderem von Akteuren im Rollstuhl. Meist ging es auf der Bühne friedlich zu, doch hin und wieder gerieten zwei junge Räuber aneinander. Wie bei früheren Aufführungen kamen die Darsteller mit dem Text ihrer Rollen nie in Verlegenheit. Im Gegenteil, statt etwas wegzulassen, bereicherten sie mit eigenen Textbeiträgen das Geschehen.

Viel zum Gelingen der Aufführung trugen auch die beiden Theaterpädgoginnen und als freiwilliger Helfer Oliver Gumbrich bei. Das Publikum erlebte jedenfalls gut aufgelegte tanzende und singende Räuber, die untereinander sehr hilfsbereit waren. Die Zuschauer würdigten dies wiederholt mit lautstarkem Applaus. Räuber in friedlicher Runde bei einer Mahlzeit, in guter Laune bei Musik und Tanz, im sportlichen Wettkampf und vor allem voller Freude, als Räubertochter Ronja ihren Bruder findet und beide sich über die Zuneigung ihres Vaters freuen: Diese und viele andere Szenen waren Teil der Handlung.

Dank an Akteure und Helfer

Als sich das Ensemble nach dem Abschiedstanz auf der Bühne verbeugte, wollte der Beifall kein Ende nehmen. Vorsitzender Robert Miltner hatte also allen Grund, sich bei den Darstellern zu bedanken, die er dem Publikum namentlich vorstellte: Matthias Breuning, Sonja Darmstädter, Melanie Dörr, Günther Hofmann, Karin Krautwurst, Hans-Günther Schmidt, Yvonne Welk und als Gast Oliver Gumbrich. Inszeniert wurde das Bühnengeschehen von Christiane Binas-Kalle und Ester Martinez. Alle Akteure erhielten als Zeichen des Dankes ein Blumengebinde. Darüber hinaus würdigte Miltner das Engagement von Monika Häfele und Benni Hartmann sowie der Helfer von Johannes-Schrey-Haus und TSV Amicitia.

Laut Robert Miltner soll die Zusammenarbeit der Lebenshilfe mit Christiane Binas-Kalle und Ester Martinez fortgesetzt werden. Das Ensemble trifft sich einmal wöchentlich. Auf dieser Basis beginnen bereits die Vorbereitungen für ein Theaterprojekt der Lebenshilfe im kommenden Jahr. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019